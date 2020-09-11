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جهة بني ملال تسجل 106 حالات جديدة بـ"كورونا"
سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 106 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 36 حالة بإقليم بني ملال، و11 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و16 حالة بإقليم خنيفرة، و20 حالة بإقليم خريبكة، و23 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 3942 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، 38 حالة شفاء جديدة؛ منها 8 حالات بإقليم بني ملال، و20 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و7 حالات بإقليم خنيفرة، ثم 3 حالات بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 2941 حالة.
وفيما يخص الوفيات، لم تسجل الجهة أية حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليستقر العدد الإجمالي في 48 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 938 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 93258 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كشفت، الجمعة، تسجيلَ 2430 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 82197 حالة في المغرب.