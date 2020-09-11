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70 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة في الشرق
سجلت جهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1591.
وهمت الإصابات الجديدة كلا من عمالة وجدة-أنجاد التي سجّلت وحدها 46 حالة، يليها إقليم الناظور الذي سجل 7 حالات، فيما سجل إقليم جرادة 5 حالات، وتاوريرت 4 حالات، وبركان وجرسيف 3 حالات، وأخيرا الدريوش حالتين.
وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 1243 حالة، بعد تسجيل شفاء 42 مريضا من فيروس "كوفيد-19" في كلّ من الناظور ووجدة وبركان وجرسيف وجرادة والدريوش.
وضمن معطيات الحالة الوبائية في الجهة ذاتها دائما، توفيت حالتان نتيجة الفيروس التّاجي بعمالة وجدة-أنجاد لترتفع حصيلة الوفيات في الجهة ككل إلى 34 حالة منذ بداية تفشي الوباء.