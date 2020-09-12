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الرئيسية | جهات | المدير العام للأمن الوطني يعزي أسرة الطفل عدنان

المدير العام للأمن الوطني يعزي أسرة الطفل عدنان

المدير العام للأمن الوطني يعزي أسرة الطفل عدنان
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 17:42

علمت هسبريس من مصادر مقربة من عائلة الضحية عدنان، الذي كان ضحية الاعتداء الجنسي الغاشم والقاتل، بأن والي أمن طنجة زار منزل الأسرة المكلومة بحي بني مكادة، زوال اليوم السبت، وقدم لها العزاء باسم المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي.

وأضافت المصادر ذاتها أن والي أمن طنجة كان مرفقا برئيس الدائرة الأمنية التي يتبع لها منزل عائلة الضحية، وأن المسؤولين الأمنيين عبرا لوالد الفقيد وجده عن خالص تعازي عبد اللطيف حموشي، وحرصه الشديد على التطبيق الحازم للقانون في هذه القضية.

وعلمت هسبريس بأن عائلة الضحية وجدت في تعازي المدير العام للأمن الوطني، وزيارة والي أمن طنجة، بعضا من السلوان في مصابها ورزئها الكبير، الذي تمثل في وفاة ابنها في ربيعه الحادي عشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سمير السبت 12 شتنبر 2020 - 17:55
الامن يركز على قضايا الارهاب والخلايا الارهابية اكثر من تركيزه على باقي الجرائم.
كيف ثم تفكيك خلية تشتغل في الخفاء. وثم تسجيل فشل ذريع في حل لغز اختفاء الطفل مع ان الكاميرا سجلت صورة القاتل قبل قيامة بالجريمة.
و
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25
2 - medmod السبت 12 شتنبر 2020 - 17:57
بادرة طيبة من الحموشي . نتمنى ان يتوصلا والدا الطفل المرحوم بالتعازي من والي مدينة طنجة ولما لا من اب الاسرة الكبيرة .
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10
3 - مواطنة السبت 12 شتنبر 2020 - 17:57
يعيش السيد "الحموشي" ، كثر الله من أمثاله، أعتبره "مدرسة"واتمنى أن يعطي الدروس لرجال الامن الوطني بمختلف الفئات والتخصصات .
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9
4 - حفظ الأمن ضرورة السبت 12 شتنبر 2020 - 17:58
التفاتة مشكورة؛ وإذا تمت الصرامة مع هؤلاء المجرمين مع التشهير بعقوبتعم سيؤدي إلى مزيد الأمن ببلادنا؛ رحم الله الطفل عدنان ورزق أهله الصبر والسلوان
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16
5 - غاضبه مما يقع في وطني السبت 12 شتنبر 2020 - 17:59
اقصى العقوبات اسي الحموشي هذا اغتصاب وقتل للطفوله
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24
6 - أمين السبت 12 شتنبر 2020 - 17:59
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله أن يلهمهم الصبر أما ذلك المجرم عديم الإنسانية يجب ان تطبق عليه أقصى العقوبات
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