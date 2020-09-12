المدير العام للأمن الوطني يعزي أسرة الطفل عدنان

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس من مصادر مقربة من عائلة الضحية عدنان، الذي كان ضحية الاعتداء الجنسي الغاشم والقاتل، بأن والي أمن طنجة زار منزل الأسرة المكلومة بحي بني مكادة، زوال اليوم السبت، وقدم لها العزاء باسم المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي.

وأضافت المصادر ذاتها أن والي أمن طنجة كان مرفقا برئيس الدائرة الأمنية التي يتبع لها منزل عائلة الضحية، وأن المسؤولين الأمنيين عبرا لوالد الفقيد وجده عن خالص تعازي عبد اللطيف حموشي، وحرصه الشديد على التطبيق الحازم للقانون في هذه القضية.

وعلمت هسبريس بأن عائلة الضحية وجدت في تعازي المدير العام للأمن الوطني، وزيارة والي أمن طنجة، بعضا من السلوان في مصابها ورزئها الكبير، الذي تمثل في وفاة ابنها في ربيعه الحادي عشر.