24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3807:0513:2916:5619:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موجة تعليقات تطالب بتطبيق الإعدام في حق مُغتصِب وقاتل عدنان (5.00)

  2. ساكنة برشيد تشتكي كثرة مظاهر الفوضى والإزعاج (5.00)

  3. "داعش" يستغل فترة الحجر الصحي لإعادة ترتيب أوراقه الإرهابية (5.00)

  4. اختفاء الطفل عدنان ينتهي بالعثور على الجثة وتوقيف الجاني (2.00)

  5. عصيد ينتقد المطالبين بإعدام قاتل الطفل عدنان (1.44)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | القنيطرة تخضع لتدابير "الحجر الصحي" من جديد

القنيطرة تخضع لتدابير "الحجر الصحي" من جديد

القنيطرة تخضع لتدابير "الحجر الصحي" من جديد
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 18:50

قررت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة فرض حجر صحي من جديد ابتداءً من يوم غد الأحد، عقب تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد عزيز الكرماط، عضو المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم السبت، بأنه تقرر أيضاً تعليق جميع الأنشطة التجارية ومنع التجول ابتداءً من السادسة مساءً.

وبحسب حصيلة لوزارة الصحة أمس الجمعة، فقد سجلت مدينة القنيطرة 246 حالة جديدة بفيروس كورونا، لتحتل المرتبة الأولى من حيث الإصابات الجديدة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة خلال اليوم ذاته.

وسجلت المدينة ذاتها خلال الـ24 ساعة الماضية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - قنيطري السبت 12 شتنبر 2020 - 18:59
الله ياخد فيكم الحق العشوائية في التسيير..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - محمد السبت 12 شتنبر 2020 - 19:00
حجر بدون اغلاق المصانع ..........!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
3 - مع الحجر ولكن السبت 12 شتنبر 2020 - 19:01
في نظري وجب إغلاق البؤرة التي تسببت في انتشار الفيروس وهي المصانع والمعامل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - قنيطري السبت 12 شتنبر 2020 - 19:01
مدينة القنيطرة سجلت 246 حالة ما السبب في هدا الرقم
السبب واضح هو الشركات التي لا تريد أن تلتزم باجراءات الوقاية حيت لم يقدر عليها احد تهدد العمال بالعمل او الطرد فيجب أن تتدخل الدولة الحراره احترام الإجراءات المعمول بها
لكن الباطرونات لا تكترت و تفعل ما تريد
حايبو اصحاب المعامل هم السبب في نفسي كورونا من جديد كما وقع في لالة ميمونة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
5 - مغربية غيووورة السبت 12 شتنبر 2020 - 19:02
العقبى لجهة الدار البيضاء السطات بجميع عمالاتها خاصة النواصر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - la verite السبت 12 شتنبر 2020 - 19:03
vous avez perdu les pedales vous ne savez plus quoi faire, ,,????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - اين تلك الإصابات؟ ؟؟؟؟؟ السبت 12 شتنبر 2020 - 19:09
فهل المهدية هي الأخرى مصابة بفيروس كورونا؟ ؟ وماهي الأحياء التي أصيبت في القنيطرة؟ ؟ للي عندو شي معلومة ينورنا الله ينوره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - متابع ساخط السبت 12 شتنبر 2020 - 19:09
زعما كورونا كتنتقل غير بالليل وخليونا نقضيو اغراضنا مرضتونا راه التدبير ديال والو ديالكم هو اللي خلى هاد الفضيحة ديال الحالات توصل لهاد الدرجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
9 - simo السبت 12 شتنبر 2020 - 19:11
شكرا لكل الشركات الموجودة في المنطقة الحرة التي تساهم في شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ورفعها إلى ما لا تحمد عقباه. لك الله يا مسكين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - Youssef.de.syhg السبت 12 شتنبر 2020 - 19:14
حتى سيدي يحيى الغرب اصبحت بؤره كل يوم اكتر من عشره
الله يحد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - mohamed السبت 12 شتنبر 2020 - 19:16
سبب في ارتفاع عدد الاصابات هي شركة كابلاج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - قنيطري السبت 12 شتنبر 2020 - 19:17
والله حتى حكرة هذي عيب وعار من العيد الكبير وشركات كبلاج يوميا كيولدو لينا ف اصابات بمئات وحتى شي شركة ما سديتوها والا صاحب محل تجاري بسيط لقيتو فيه كورونا كتسدو له بزز منو فبلاصة حشومة عيب ظلم ومنكر هذا مسؤولين شركات كبلاج عمال لي كيحسو ب اعراض مرض كيقولو لهم سير لعند سلطة معنية دير لكم تحاليل و سلطة معنية كتقولهم شركة هي المسؤولة عليكم ماشي حنا بمعنى المغربي ماعندو قيمة لا يساوي شيء اما بنسبة مخالطين باش كدار لهم تحليلة مسؤولين شركات كيفرضو عليهم يرجعو يخدمو قبل نتيجة تحليلة والا ماجيتش تخدم طرد وماتسال والو وشحال من واحد اتصلت به سلطات قالو له سيارة covid جاية لدار جمع حوايجك تيقول لهم انا رجعت خدمة خدام يعني زاد نقل العدوى ونشرها... وفنفس وقت شركات كبلاج لا تحترم تدابير وقائية ماكينش 50 ف مئة خدم ... وفلاخر كتجي حكومة تقولك فتلفزة شعب غير مسؤول مستهتر ياربي تنتقم من هذ مسؤولين من اصغر مسؤول حتى اكبر مسؤول و تنتقم من يدافع عليهم فضلتو شركات اجنبية تربح فلوس وتقتل فينا الله ياخود فيكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - ساءل السبت 12 شتنبر 2020 - 19:18
هل تم اغلاق المدينة ام لا؟ هل يمكن الدخول و الخروج من والي المدينة قبل السادسة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.