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كُتّاب وآراء
القنيطرة تخضع لتدابير "الحجر الصحي" من جديد
قررت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة فرض حجر صحي من جديد ابتداءً من يوم غد الأحد، عقب تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد عزيز الكرماط، عضو المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم السبت، بأنه تقرر أيضاً تعليق جميع الأنشطة التجارية ومنع التجول ابتداءً من السادسة مساءً.
وبحسب حصيلة لوزارة الصحة أمس الجمعة، فقد سجلت مدينة القنيطرة 246 حالة جديدة بفيروس كورونا، لتحتل المرتبة الأولى من حيث الإصابات الجديدة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة خلال اليوم ذاته.
وسجلت المدينة ذاتها خلال الـ24 ساعة الماضية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
السبب واضح هو الشركات التي لا تريد أن تلتزم باجراءات الوقاية حيت لم يقدر عليها احد تهدد العمال بالعمل او الطرد فيجب أن تتدخل الدولة الحراره احترام الإجراءات المعمول بها
لكن الباطرونات لا تكترت و تفعل ما تريد
حايبو اصحاب المعامل هم السبب في نفسي كورونا من جديد كما وقع في لالة ميمونة
الله يحد الباس