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الرئيسية | جهات | جهة سوس ماسة تنضم إلى قائمة أعلى الإصابات اليومية بـ"كورونا"

جهة سوس ماسة تنضم إلى قائمة أعلى الإصابات اليومية بـ"كورونا"

جهة سوس ماسة تنضم إلى قائمة أعلى الإصابات اليومية بـ"كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن جهتي الدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة سجلتا أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة ماضية.

وأفادت الحصيلة الإجمالية بتسجيل 2238 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و29 وفاة، و1673 حالة شفاء. أما العدد الإجمالي للحالات الخطيرة، فقد بلغ 252، 51 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما بلغت الحالات قيد العلاج 17015.

وسجلت جهة الدار البيضاء 798 حالة جديدة، منها 610 حالات في الدار البيضاء و8 وفيات، و50 إصابة جديدة في المحمدية، و38 بسطات، و34 بمديونة، و25 بالجديدة، و20 بالنواصر، و12 ببرشيد، و12 بسيدي بنور، وثلاث حالات ببن سليمان.

وسجلت جهة سوس ثاني أعلى عدد من الإصابات الجديدة بلغ 329 حالة، منها 202 بإنزكان آيت ملول، و113 بأكادير إدا وتنان، و13 باشتوكة آيت باها، وحالة واحدة بتارودانت.

وجاءت جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة بـ237 حالة، 63 منها سجلت بسلا ووفاة واحدة، و44 إصابة بالصخيرات تمارة، و39 بالقنيطرة، و28 بسيدي سليمان، و27 بالرباط، و19 بسيدي قاسم، و17 بالخميسات.

وآلت المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات إلى جهة درعة تافيلالت، حيث سجلت 225 إصابة جديدة، منها 107 حالات في الرشيدية وحالة وفاة واحدة، و48 إصابة جديدة في ميدلت مع وفاة واحدة، و35 إصابة جديدة في تنغير، و18 بزاكورة، و17 بورزازات.

جهة مراكش-آسفي حلت خامسة بـ 176 إصابة جديدة، منها 134 بمراكش وخمس وفيات، و14 إصابة بالصويرة، و10 بقلعة السراغنة ووفاة واحدة، وثماني حالات جديدة في اليوسفية، وأربع حالات في الحوز وحالتا وفاة، وثلاث حالات جديدة في كل من الرحامنة وآسفي.

وبحسب مُعطيات وزارة الصحة، سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 124 إصابة جديدة، منها 36 بتطوان، و33 حالة بطنجة أصيلة مع وفاة واحدة، و23 حالة بالحسيمة، و14 بالمضيق الفنيدق، و9 بوزان، و8 بالعرائش، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.

وفي جهة فاس مكناس تم إحصاء 101 حالة جديدة، منها 27 في فاس مع حالتي وفاة، و25 في مكناس مع حالتي وفاة أيضا، و20 حالة جديدة في تازة، و19 في إفران ووفاة واحدة، و7 إصابات جديدة في صفرو، واثنتان في تاونات، وإصابة واحدة ووفاة واحدة في بولمان.

في جهة الشرق، رصدت مصالح وزارة الصحة 85 حالة جديدة، منها 46 بوجدة أنكاد، و11 بكرسيف، وثماني حالات بتاوريرت، و7 إصابات بالناظور، و6 حالات بفجيج، و4 ببركان، و3 حالات بالدريوش.

أما جهة بني ملال خنيفرة، فقد شهدت 75 إصابة جديدة بكورونا، منها 25 في بني ملال مع حالة وفاة واحدة، و20 في الفقيه بن صالح مع حالة وفاة واحدة، و18 إصابة جديدة في أزيلال، و12 في خريبكة.

بجهة الداخلة وادي الذهب تم رصد 72 حالة جديدة، و10 حالات في جهة كلميم واد نون، منها 5 في كلميم مع وفاة واحدة، و5 إصابات في آسا الزاك. أما جهة العيون الساقية الحمراء فسجلت 6 حالات إصابة جديدة، منها 5 في العيون، وحالة واحدة في السمارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Maalem السبت 12 شتنبر 2020 - 19:21
من فضلكم ما هي مقاييس ترتيب العمالات في zone1 et zone1. وهل لا زال هذا التمييز قاءما؟ لأن هناك مناطق تضررت كثيرا من هذه القرارات.
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2 - احمد السبت 12 شتنبر 2020 - 19:21
لم أعد أثق في هذه الأعداد وخاصة الوفيات...لو كانت الحكومة تهمها فعلا صحة المواطن لفعلت لباقي المدن والشواطى كما فعلت بمراكش...
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3 - عابر السبت 12 شتنبر 2020 - 19:22
هذه نتائج فتح الفنادق لتشجيع السياحة الداخلية ، و لكن الزبناء لم يلتزمون بالتابير الصحية
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4 - سعيد السبت 12 شتنبر 2020 - 19:23
للأسف جهة سوس كانت تسجل حالة واحدة في اسبوع ومرت اشهر ولم تسجل اي حالة وفي كل مرة تقترب من الانتصار على الفيروس تكتشف حالة وهذا حدت في عز الحجر الصحي ودائما يطرح السؤال كيف دخلت هذه الحالات من الدارالبيضاء ومراكش والحدود مسدودة لكن بعد رفع الحجر الصحي اخطأت السلطات لما سمحت بفتح الجهة للجميع هذا ليس عنصرية لكن في هذه الازمة يجب ان نفكر بعقلانية والان ما جنته سوس من هذه الاسابيع ستدفع الثمن غاليا مستقبلا
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5 - Mohammedia السبت 12 شتنبر 2020 - 19:29
سكان المحمدية انتبهوا عدد الإصابات اليومية بدأ يرتفع من 7 إلى17إلى 50. حذاري
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6 - ابو الفتح الاسكندري السبت 12 شتنبر 2020 - 19:29
هذا كان منتظرا فهي ضريبة الاحتفال بالعيد في تامازرت والإقبال الشديد على اكادير لقضاء العطلة من طرف سكان المدن الموبوءة
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7 - طنجة وفاس السبت 12 شتنبر 2020 - 19:31
يجب وضع طنجة وفاس ظمن المنطقة 1 ورفع القيود عليهما.
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8 - Sabrina السبت 12 شتنبر 2020 - 19:31
هادي ستة أشهر واحنا صابرين اعلى هاد الإجراءات الحكومية اوكنقولوا دابا تعطي شي ناتيجة.وليني كيبان باللي هاد شي عندنا غادي غير في الزيادة هادشي راه اصبح يشكل تهديد للسلم الاجتماعي والامني للبلاد.لهذا خاص قرار جريء من صاحب الجلالة برفع الحجر الصحي والتعايش مع المرض.هاد الناس اللي فالحكومة راهم غير امدوزين الساعة اوغاديين واصحاب مصلاحتهم اما الشعب راه هو اللي باقي.
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9 - صالح يوسف السبت 12 شتنبر 2020 - 19:33
واش الحكومة معمرها جات لكازا في الاول سمتها عمالة الدار البيضاء ونواحي الدار البيضاء خصوصا مدينة الرحمة واش ماشي جزء من كازا بدون مرواغة واس اداريا كتبع للنواصر الرحمة لا تفصلها عن كازا قنطرة عرصها اربعة امتار صبيب متواصل من دهاب واياب الى الدار البيضاء ولي كيمرض را كيمشي لكازا ولي كايموت راه يدفن في الرحمة ونفس الشيء الغفران ياصنع القرارات وعيشوا معانا الواقع الدار البيضاء جسد واحد الرحمة تغرق في الفوضى ولا رقيب بدعوى مستثنات من قرار الاغلاق انتم مثل التماثيل في سعيكم لا ادن صغت ولا عين ترى
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10 - Adil السبت 12 شتنبر 2020 - 19:40
هذه تبعات الابقاء على عيد الأضحى.الناس داو المرض للقرى و المدن التي كانت خالية من الوباء.الله يحد الباس
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11 - Observateur السبت 12 شتنبر 2020 - 19:42
الإصابات في تزايد مستمر في جل أرجاء العالم .. البعض كان ينتظر أن تمطر السماء ذهبا, إلا أنها أمطرت كورونا
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12 - الحسين السبت 12 شتنبر 2020 - 19:43
من الطبيعي أن تسجلظعدد الإصابات جهة سوس ماسة بسبب ان عدد.كبير من السياح المغاربة من مدن مختلفة توجهوا الى مدينة أكادير من أجل السباحة والسياحة وهذا الذي جعل عاصمة سوس تسجل الإصابات في الاسابيع الاخيرة.
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