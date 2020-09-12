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كُتّاب وآراء
عائلات تترقّب أخبار أبنائها بعد ركوب أمواج البحر
تعيش عائلات عدة بدائرة البروج إقليم سطات حالة من الترقّب لمعرفة مصير أبنائها بعد انقطاع أخبارهم لما يفوق 10 أيام، إثر انتقالهم إلى مدينة الجديدة للتخييم والعزم على الهجرة السرية نحو البرتغال أو إسبانيا عبر المحيط الأطلسي.
ووجّه مجموعة من سكان مدينة البروج نداءات عدّة عبر صفحاتهم على "فيسبوك" قصد معرفة مصير الشبان الثمانية الذين قرروا الهجرة السرية انطلاقا من مدينة الجديدة، رفقة شبان آخرين من مدن مختلفة، والذين انقطعت أخبارهم لما يفوق 10 أيام.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر هسبريس بأن حسن الحارس، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة سطات، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول اختفاء مجموعة من الشبان بمدينة البروج التابعة لإقليم سطات، طالبا إمكانية التعرّف عن مصيرهم وطمأنة عائلاتهم.
واستند حسن الحارس في تساؤله إلى شكاية تلقاها من عائلات مجموعة من الشبّان بمدينة البروج، الذين سبق لهم عقد العزم على الهجرة إلى البرتغال أو إسبانيا بعد فترة تخييم بمدينة الجديدة، وحصر العدد في ثمانية أشخاص.