هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 25 حالة بإقليم بني ملال، و20 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و12 حالة بإقليم خريبكة، و18 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 4017 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء السبت، 127 حالة شفاء جديدة؛ منها 20 حالة بإقليم بني ملال، و24 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و79 حالة بإقليم أزيلال، ثم 4 حالات بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 3062 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة حالتين جديدتين في الـ24 ساعة الأخيرة بكل من إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح، ليصل العدد الإجمالي إلى 50 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 886 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 93928 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كشفت، السبت، تسجيلَ 2238 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 84435 حالة في المغرب.