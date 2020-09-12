24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3807:0513:2916:5619:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موجة تعليقات تطالب بتطبيق الإعدام في حق مُغتصِب وقاتل عدنان (5.00)

  2. تجنب "البراغماتية الانتهازية" وراء نجاح المغرب في "الحوار الليبي" (5.00)

  3. إحباط عملية صيد عشوائية بوادي شبوكة في خنيفرة (5.00)

  4. مصدر دبلوماسي ينفي مزاعم خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل (5.00)

  5. ساكنة برشيد تشتكي كثرة مظاهر الفوضى والإزعاج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "كورونا" يصيب موظفة بجماعة قروية في العرائش

"كورونا" يصيب موظفة بجماعة قروية في العرائش

"كورونا" يصيب موظفة بجماعة قروية في العرائش
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 19:12

كشفت تحاليل مخبرية، السبت، عن إصابة موظّفة تعمل بجماعة أولاد أشيح القروية، إقليم العرائش، بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الموظفة أصيبت بالعدوى بسبب مخالطة ابنها الذي يعمل مستخدما بإحدى الوكالات البنكية بالقصر الكبير، كشفت تحاليل مخبرية إصابته بـ"كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.