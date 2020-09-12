"كورونا" يصيب موظفة بجماعة قروية في العرائش

هسبريس من الرباط

كشفت تحاليل مخبرية، السبت، عن إصابة موظّفة تعمل بجماعة أولاد أشيح القروية، إقليم العرائش، بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الموظفة أصيبت بالعدوى بسبب مخالطة ابنها الذي يعمل مستخدما بإحدى الوكالات البنكية بالقصر الكبير، كشفت تحاليل مخبرية إصابته بـ"كوفيد-19".