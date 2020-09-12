جهة الشرق تحصي 85 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

عبد الكريم هرواش من الناظور

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بجهة الشّرق إلى 1676 حالة بعد تسجيل 85 إصابة جديدة في ظرف 24 ساعة الأخيرة.

وسجّلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 46 حالة، وإقليم جرسيف 7 حالات، وإقليم تاوريرت 8 حالات، وإقليم الناظور 7 حالات، فيما سجّل إقليم فكيك 6 حالات، وإقليم بركان 4 حالات، وأخيرا إقليم الدريوش 3 حالات.

وفي السياق ذاته، تعافى ما مجموعه 21 مريضا من "كوفيد-19" في كل من وجدة وجرسيف والناظور، لترتفع حصيلة الشفاء إلى 1264 حالة.

يذكر أن الفيروس التاجي تسبّب في وفاة 34 حالة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة الشرقية، سجلت في كل من وجدة وبركان والناظور والدريوش وجرسيف.