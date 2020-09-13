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الرئيسية | جهات | درعة تافيلالت تحصي 225 إصابة جديدة بالجائحة

درعة تافيلالت تحصي 225 إصابة جديدة بالجائحة

درعة تافيلالت تحصي 225 إصابة جديدة بالجائحة
محمد ايت حساين من تنغير
الأحد 13 شتنبر 2020 - 03:42

سجلت جهة درعة تافيلالت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات بعموم الجهة إلى 4751 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.

وحسب المعطيات التي أفادت بها المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء السبت، فإن الإصابات الجديدة وزعت على إقليم الرشيدية بـ107 إصابات، وإقليم ميدلت بـ48 إصابة، وإقليم تنغير بـ35 إصابة، فيما سجلت 18 إصابة بإقليم زاكورة، و17 إصابة بإقليم ورزازات.

وأضافت المديرية الجهوية للصحة أن جهة درعة تافيلالت عرفت، خلال الفترة المذكورة، تسجيل 248 حالة شفاء إضافية، منها 159 حالة بإقليم زاكورة، و45 حالة بإقليم ورزازات، و44 حالة بإقليم الرشيدية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء منذ بداية انتشار الوباء بعموم الجهة إلى 2919 حالة.

وبخصوص حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، فقد أفادت المديرية الجهوية للصحة أنه تم تسجيل حالتي وفاة إبان الفترة المذكورة، واحدة بإقليم الرشيدية والثانية بميدلت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بعموم الجهة إلى 112 وفاة منذ تفشي الجائحة.

وتبعا للمعطيات الرسمية، يوجد 1720 مريضا بـ"كوفيد-19" بجهة درعة تافيلالت تحت التكفل الطبي، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ما مجموعه 67303 حالات بعموم الجهة.

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