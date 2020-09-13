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الرئيسية | جهات | إقصاء نواب الأمة يثير تذمر برلمانيين بمراكش

إقصاء نواب الأمة يثير تذمر برلمانيين بمراكش

إقصاء نواب الأمة يثير تذمر برلمانيين بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 13 شتنبر 2020 - 09:32

عبر برلمانيو حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش عن استغرابهم مما اعتبروه "إقصاء غير مفهوم لنواب الأمة ولعمدة المدينة من اللقاءات التي يعقدها الوزراء أثناء زياراتهم للمدينة الحمراء لمناقشة الوضعية الوبائية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية على ساكنة المدينة".

وأوضح بيان، توصلت به هسبريس، أن "هذا الإقصاء الممنهج يضرب في العمق المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة، التي ما فتئ ملك البلاد يدعو إلى اعتمادها، كما يعتبر تصرفا غريبا في التعامل مع نواب الأمة ومع عمدة المدينة، والتي تخالف كل الأعراف الجارية".

وأضاف البيان أن "رفض وزيرة السياحة عقد لقاء مع نواب الأمة، رغم التواصل معها في الموضوع، يشكل مساسا مخلا بالأدوار الدستورية للنواب البرلمانيين بصفتهم ممثلي الأمة".

وذكر البيان أن "هذا الإقصاء حضر أيضا خلال الزيارة التي قام بها وزير الصحة لمدينة مراكش للاطلاع على تدبير القطاع الصحي بها في ظل جائحة كورونا". واستنكر النواب "هذا التصرف في فترة تقتضي تضافر الجهود بين كل مكونات المجتمع، وخاصة بين نواب الأمة وأعضاء الحكومة بعيدا عن أي اعتبارات غير مؤسسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مازير الأحد 13 شتنبر 2020 - 09:46
على هؤلاء المنتخبين ان يعلموا ان البلاد في حالة طوارئ، و في مثل هذه الحالات تحال الأمور الى السلطات المحلية و علة راسهم السيد والي الجهة او عامل الإقليم الذي له، من دون غيره، كامل الصلاحيات في القرارات بما فيها اللجوء للجيش إن اقتضى الحال. سيرو تقراوا شوية قانون لبلاد باش تفهموا راه الأغلبية فيكم يتخبطون في الجهل.
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4
2 - khalid الأحد 13 شتنبر 2020 - 09:53
كان على نواب الامة ان يهتموا بما تقتضي به الاعراف لحل مشاكل من ينوبون عنهم مسبقا ودون تدخل للوزاراء المعنيين ،او فقط يبحتون على "التبناد"امام الكاميرات بلغة "هاحنا جينا ..لاتقولو ماجينا" وخليونا ساكتين احسن ،تحياتي.
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7
3 - عبدو الأحد 13 شتنبر 2020 - 09:55
ربما قد يكون السبب هو ليلة الزرداء المنعقدة مؤخرا والتي أصيب فيها العديد منكم بفيروس كرونا
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3
4 - ااحجاج الأحد 13 شتنبر 2020 - 09:56
برلمانيين، أقول نعم ، ممثلين لدوائر انتخابية معينة نعم كذلك ،أما " نواب الأمة " فيها كثيرا من الغلو وزيف التعبير. من جهة أخرى، البرلماني لا يحضر لقاء وزير ما مع الإدارة التابعة له من الناحية البروتوكولية فقط لثأثيث الفضاء بل عليه
أن يكون له برنامج وخطة عمل يعرضها
من أجل المساهمة في حل مشكل معين، ولا أعتقد أن هذا حال من يشتكون الإقصاء على بعد شهور معدودة من الإنتخابات.
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5 - سعيد الأحد 13 شتنبر 2020 - 09:58
فاقد الشيء لا يعطيه
لو كان بمقدوركم فعل شيء لفعلتموه لان انتم قوة تشريعية و ابتكار الاقتراحات. هدا من جهة من جهة أخرى لو فعلا تملكون كاريزما برلمانيي الأمة لما صاب الأمة الوباء بتدبير رئيسكم العشوائي.. ربما تحتجون بشيء أقوى منكم كحكومة إسلامية ضعوا استقالاتكم و اخرجوا للأمة بحقيقة الأمر اننا ماريونيتات فقط و تخلوا عن السلطة و ريع المناصب و الامتيازات على حساب الأمة بقات ليكم غير إقصاءكم من الاجتماع...
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6 - من يدير ملف الكورونا؟ الأحد 13 شتنبر 2020 - 09:58
كل ما يخص موضوع كورونا صار سرا من أسرار الدولة. فهناك إدارة مركزية تدير ملف الكورونا لا علاقة للحكومة والبرلمان بها. تملي الأوامر على الوزير الأولى الذي بدوره يظهر في الواجهة ليديع القرار على الشعب..فيخرج بعض الاميين أو المتجاهلين على منصات التواصل الاجتماعي سبا وشتما وإهانة لذاك الوزير
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7 - الشريف الأحد 13 شتنبر 2020 - 09:59
بالنسبة لزيارة وزير الصحة النقابيون بمكرهم أخذوا مكان العمدة الذي هو يدبر ملف الكوفيد من بعيد وفي صمت وادركت حقيقة الوضع عندما كنت في المكتب البلدي لحفظ حينما كان الممرض المسؤول يعطي تعليمات لفريقه الميداني الذي لايفتر عن العمل طيلة الاسبوع ومنذ اكتشاف أول حالة إلى يومنا هذا لكي يعقم بيت ومحيط أحد المصابين........
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8 - visiteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:00
بون مزايدة ....اذا كان نواب وعمدة pjd يريدون العمل بصدق فما الذي يمنعهم ، فالباب مفتوح على مصراعيه ،لكن حرصهم على حضور لقاءات الوزراء لا يوجد وراءه سوى البحث عن امتيازات إعلامية من اجل استثمارها في الانتخابات القادمة ...للاسف اصبحوا كائنات إنتخابية بامتياز تبحث فقط عن الربع والمناصب
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9 - مادارو والو في تافيلالت الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:02
وها نتوم حدرتو لللقاء اش بغيتو كاع ديرو والو وغادي تبقاو والو وخير دليل تسيير ديال منتسبين للحزبكم للجماعات لي مادارو والو
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10 - Hassan الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:03
الوزراء عارفين الدور ديال النواب هو ديك الشهرية والتعويضات السمينة لكيشدو كل شهر.اما مصالح المواطن الله اكون بها.
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11 - مواطن من عين المكان الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:08
قد يكون السيد عبد الإله بن كيران أسعد الناس في زمن كورونا وقد تجده دائما يكرر الآية الكريمة "عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم" فلو كان في مكان العثماني لاصيب بجلطة من كثرة أخطاء الآخرين التي ستوضع فوق رأسه. أو يطل في خرجة جريئة يفضح المستور فيلقى به في السجن
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12 - راغب الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:08
أي شخص أو مؤسسة في هذه البلاد إنبثقت عن إختيار الشعب تقصى أو يشوش عليها وبدءا بالحكومة. السلطة في المغرب في يد من عين وليس من أنتخب!
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13 - akini akawa الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:08
النواب البرلمانيون يمثلون السلطة التشريعية و الحكومة السلطة التنفيذية. البرلمانيون هم اذن ممثلوا الامة و لا يحب ان ينتظروا استدعاءات السلطة التنفيذية لاصطحابهم في انشطتها بعد ان يكونوا ارتدوا بذلاتهم فقط لاخذ صور مع الوزراء و استغلالها في الدعاية الانتخابية و ابراز انهم نشطون.
المطلوب من البرلماني المبادرة و مراقبة الحكومة و هناك لجان برلمانية يمكنها التحرك و زيارة الاماكن التي سبق للحكومة زيارتها.
نشاط البرلماني مستقل عن نشاط الحكومة و من يريد اخذ صور ما عليه الا يعطي هاتفه لاقرب مساعديه و التوجه لمهالف النقط السوداء في دائرته من مزايل و مدارات غبية و طرق محفرة.
انت ايها البرلماني لست موظفا لدى الحكومة انت منتظر منك ان تراقب الحكومة
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14 - صاحب رأي الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:13
نواب الامة يفترض فيهم هم أصحاب المبادرة في دعوة الوزارة لانهم يجب عليهم أن يكونوا الاعلم بأحوال الناس. وعلى علاقة وطيدة مع جميع الوزراء ولا يمكن دخول المنطقة التي انتخبوا فيها دون علمهم.
هذا وجه من وجوه التقصير من جانب نواب الامة الغائبون. فعيب أن يقال تغييب نواب الامة. والمفروض ان يكون هذا النائب هو المناضل الممثل للمواطنين في المجال الترابي المنتخب فيه.
وفقكم الله وسدد خطاكم.
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15 - elinak الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:15
ياودي الله يهديكم نواب الأمة
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16 - khd الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:23
عن أي نواب يتكلمون هل فعلا عندنا نواب أمة في المغرب. هادا لقب يطلقون عن أنفسهم وهم لا يمثلون الا أنفسهم لا غير لو كنتم نواب المة كما تقولون لتنازلتم عن جزء من مستحقات كم وعند انتهاء فترت انتخاب كم لتنازلتم عن التقاعد. لأنه لا يعقل ان تخدم لمدة 5 سنوات وتتقاضون تقاعد حرام ليس بحلال بل هو حرام . وإذا كان بعض الوزراء لا يجتمعون معكم لأنهم لا يجدون فيكم أشخاص نزهاء يخدمون الأمة بصق و شفافية.
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