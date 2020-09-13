24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:06
|13:28
|16:55
|19:41
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يحيى خليل في بيت ياسين
- صدمة وحزن في طنجة
- شبهات تحوم استفادة أعضاء جماعة في ورزازات من بُقع أرضية
- روسيا تبدأ توزيع أول دفعة من لقاح "سبوتنيك 5"
- منتدى يطلب تأمين التعليم عن بعد بفلترة الأنترنيت
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إقصاء نواب الأمة يثير تذمر برلمانيين بمراكش
عبر برلمانيو حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش عن استغرابهم مما اعتبروه "إقصاء غير مفهوم لنواب الأمة ولعمدة المدينة من اللقاءات التي يعقدها الوزراء أثناء زياراتهم للمدينة الحمراء لمناقشة الوضعية الوبائية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية على ساكنة المدينة".
وأوضح بيان، توصلت به هسبريس، أن "هذا الإقصاء الممنهج يضرب في العمق المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة، التي ما فتئ ملك البلاد يدعو إلى اعتمادها، كما يعتبر تصرفا غريبا في التعامل مع نواب الأمة ومع عمدة المدينة، والتي تخالف كل الأعراف الجارية".
وأضاف البيان أن "رفض وزيرة السياحة عقد لقاء مع نواب الأمة، رغم التواصل معها في الموضوع، يشكل مساسا مخلا بالأدوار الدستورية للنواب البرلمانيين بصفتهم ممثلي الأمة".
وذكر البيان أن "هذا الإقصاء حضر أيضا خلال الزيارة التي قام بها وزير الصحة لمدينة مراكش للاطلاع على تدبير القطاع الصحي بها في ظل جائحة كورونا". واستنكر النواب "هذا التصرف في فترة تقتضي تضافر الجهود بين كل مكونات المجتمع، وخاصة بين نواب الأمة وأعضاء الحكومة بعيدا عن أي اعتبارات غير مؤسسة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
أن يكون له برنامج وخطة عمل يعرضها
من أجل المساهمة في حل مشكل معين، ولا أعتقد أن هذا حال من يشتكون الإقصاء على بعد شهور معدودة من الإنتخابات.
لو كان بمقدوركم فعل شيء لفعلتموه لان انتم قوة تشريعية و ابتكار الاقتراحات. هدا من جهة من جهة أخرى لو فعلا تملكون كاريزما برلمانيي الأمة لما صاب الأمة الوباء بتدبير رئيسكم العشوائي.. ربما تحتجون بشيء أقوى منكم كحكومة إسلامية ضعوا استقالاتكم و اخرجوا للأمة بحقيقة الأمر اننا ماريونيتات فقط و تخلوا عن السلطة و ريع المناصب و الامتيازات على حساب الأمة بقات ليكم غير إقصاءكم من الاجتماع...
المطلوب من البرلماني المبادرة و مراقبة الحكومة و هناك لجان برلمانية يمكنها التحرك و زيارة الاماكن التي سبق للحكومة زيارتها.
نشاط البرلماني مستقل عن نشاط الحكومة و من يريد اخذ صور ما عليه الا يعطي هاتفه لاقرب مساعديه و التوجه لمهالف النقط السوداء في دائرته من مزايل و مدارات غبية و طرق محفرة.
انت ايها البرلماني لست موظفا لدى الحكومة انت منتظر منك ان تراقب الحكومة
هذا وجه من وجوه التقصير من جانب نواب الامة الغائبون. فعيب أن يقال تغييب نواب الامة. والمفروض ان يكون هذا النائب هو المناضل الممثل للمواطنين في المجال الترابي المنتخب فيه.
وفقكم الله وسدد خطاكم.