إقصاء نواب الأمة يثير تذمر برلمانيين بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

عبر برلمانيو حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش عن استغرابهم مما اعتبروه "إقصاء غير مفهوم لنواب الأمة ولعمدة المدينة من اللقاءات التي يعقدها الوزراء أثناء زياراتهم للمدينة الحمراء لمناقشة الوضعية الوبائية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية على ساكنة المدينة".

وأوضح بيان، توصلت به هسبريس، أن "هذا الإقصاء الممنهج يضرب في العمق المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة، التي ما فتئ ملك البلاد يدعو إلى اعتمادها، كما يعتبر تصرفا غريبا في التعامل مع نواب الأمة ومع عمدة المدينة، والتي تخالف كل الأعراف الجارية".

وأضاف البيان أن "رفض وزيرة السياحة عقد لقاء مع نواب الأمة، رغم التواصل معها في الموضوع، يشكل مساسا مخلا بالأدوار الدستورية للنواب البرلمانيين بصفتهم ممثلي الأمة".

وذكر البيان أن "هذا الإقصاء حضر أيضا خلال الزيارة التي قام بها وزير الصحة لمدينة مراكش للاطلاع على تدبير القطاع الصحي بها في ظل جائحة كورونا". واستنكر النواب "هذا التصرف في فترة تقتضي تضافر الجهود بين كل مكونات المجتمع، وخاصة بين نواب الأمة وأعضاء الحكومة بعيدا عن أي اعتبارات غير مؤسسة".