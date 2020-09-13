إصابة موظفين في عمالة وزان بـ"عدوى كورونا‬"

هسبريس من وزان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط موظفي عمالة إقليم وزان إلى 3 إصابات مؤكدة، أثبتتها التحاليل المخبرية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الحالة الأولى تم رصدها لدى موظفة كانت في عطلة وسفر خارج الإقليم، إلى جانب مخالطين لها من الموظفين، وهما رجل وامرأة، تم تأكيد إصابتهما بـ"كوفيد-19".

وتبعا للمصادر ذاتها فإن حالة واحدة من بين الإصابات الثلاث المؤكدة تقضي فترة العلاج بفندق، بينما تم إيداع المصابين الآخرين رهن الحجر الصحي المنزلي.

وفي وقت تتسع رقعة انتشار الوباء لتطال مرافق عمومية حساسة، يعيب متتبعون للشأن المحلي غياب تواصل رسمي من لدن لجنة اليقظة الإقليمية بخصوص الوضعية الوبائية بوزان والنواحي.