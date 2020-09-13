الفيروس يودي بحياة طبيب في ثغر مليلية المحتلّ

عبد الكريم هرواش من الناظور

توفي مصاب بفيروس "كورونا" المستجدّ، الأحد، كان يتابع العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى "كومركال" بمليلية المحتلّة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 حالات منذ بداية انتشار الوباء في المدينة.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية فالضحية الجديد لفيروس "كوفيد-19" كان قيد حياته طبيبا متقاعدا، ويبلغ من العمر 67 سنة، وكان يعاني من مرض مزمن.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجدّ في الثغر المحتلّ ذاته، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية، 574 حالة.