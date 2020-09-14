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كُتّاب وآراء
إصابات "كورونا" تواصل الارتفاع في جهة سوس
واصلت الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة سوس ماسة الارتفاع، وذلك بعد تسجيل 242 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد التراكمي الإجمالي للإصابات إلى 2750 حالة منذ ظهور الوباء بالجهة.
ووفقا للمعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة فقد شهدت أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول أكبر عدد من الإصابات، وذلك على التوالي بـ118 و105؛ فيما سجلت بتزنيت سبع حالات، و4 حالات باشتوكة آيت باها، وخمس حالات بتارودانت، وثلاث حالات بطاطا.
أما حالات التعافي فبلغت بالجهة 927 حالة شفاء منذ تسجيل أول حالة إصابة بسوس ماسة، إذ تم تسجيل 15 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، موزعة بين إنزكان آيت ملول بخمس حالات، وتيزنيت بست حالات وأكادير إداوتنان بأربع حالات شفاء؛ فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم بأكادير.