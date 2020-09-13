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ضبط مخالفات في "مطاعم مصنفة" بمدينة مراكش

ضبط مخالفات في "مطاعم مصنفة" بمدينة مراكش
هسبريس من الرباط
الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:08

أسفرت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش، يومي 11 و12 شتنبر الجاري، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل العديد من المطاعم المصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية بمدينة مراكش، كما مكنت أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات أخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه تم القيام بعمليات المراقبة التي شملت مستودعات الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، بتنسيق تام مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ وذلك للتحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها معايير السلامة الصحية.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز 29.075 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك فيها، فضلا عن حجز عدد كبير من الملصقات الضريبية المشكوك فيها.

أما في ما يهم تدابير التقنين فشملت 27 مطعما مصنفا، ومكنت من ضبط عشر مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، وثلاث عشرة مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وخمس عشرة مخالفة تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية؛ فضلا عن عدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وأسفرت هذه العمليات الأمنية عن حجز 156 قنينة من المشروبات منتهية الصلاحية، و36 قنينة من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول التي تحمل دمغات جمركية مشكوك في مصدرها، فيما تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

يُشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، بالتنسيق مع نظيرتها بالجمارك وبالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحسين الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:33
يا لها من حكومة تضحك على المغاربة وتدعي ان مرحعيتها هي الإسلام .لتحصل على أصوات الناخبين. فقط اما الحقيقة فلا فرق بينكم وبين الأحزاب الأخرى العلمانية بل الأحزاب الأخرى على الاقل لا نكذب على المغاربة ولم تقل يوما ان مرحعيتها الإسلام .ماذا ستقول لربكم يوم القيامة وانتم تعطون الرخص لبيع الخمور
وتسببون في وفات آلاف المغاربة بسبب تعاطي الخمور .
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2 - HASSAN الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:37
اذا كل هذه المخالفات ليست وليدة اليوم فقد كان ساري بها العمل منذ زمان ولهذا من المسؤول ؟
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