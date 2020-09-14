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كُتّاب وآراء
سلطات البيضاء تحارب الكلاب الضالة في الأحياء
أطلقت المصالح المختصة بمدينة الدار البيضاء حملة لمحاربة انتشار المواشي والكلاب الضالة داخل المناطق الآهلة بالسكان، بمساعدة القوة العمومية التابعة للسلطات المحلية وعناصر الشرطة الإدارية.
وقال عبد المالك الكحيلي، نائب عمدة مجلس مدينة الدار البيضاء ورئيس مقاطعة عين الشق، إن الحملة تستهدف مجموعة من الدواوير بمنطقة عين الشق، تحتضن تجمعات سكنية غير مهيكلة، يقوم مجموعة من أصحابها بتربية المواشي بطريقة عشوائية.
وأضاف نائب عمدة مدينة الدار البيضاء ورئيس مقاطعة عين الشق أن هناك ما يزيد عن 48 نقطة سوداء بمنطقة عين الشق لوحدها، تحتضن نشاط تربية المواشي بطريقة غير مقبولة وتؤثر على المجال البيئي للمنطقة.
واستطرد الكحيلي في التصريح ذاته لهسبريس: "الأفراد الذي يزاولون نشاط تربية المواشي غالبا ما يتوجهون إلى حاويات النفايات لإطعام محتوياتها لمواشيهم، وهو ما يتسبب في أضرار بيئية للأحياء السكنية، وأخرى صحية مباشرة للمواشي نفسها وكل من يتناول لحومها".
وأفاد المسؤول نفسه بأن إطلاق حملة محاربة أنشطة تربية المواشي والدواب، بمساعدة السلطات المحلية، ساهم في تقليص هذه الظاهرة بشكل لافت في العديد من مناطق عين الشق، وهي الحملة التي ستتواصل للقضاء على مثل هذه الصور التي تمس جمالية المدينة.