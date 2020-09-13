جهة البيضاء تواصل تصدر "إصابات كورونا" .. و266 حالة خطيرة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 25 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في مقابل تعافي 1661 شخصاً في آخر 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 266، منها 48 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 2251 حالة، فقد سجلت 863 في جهة الدار البيضاء سطات، منها 702 بالدار البيضاء، و42 ببرشيد، و35 بسطات، و28 بالنواصر، و26 بالمحمدية، و25 بمديونة، وحالتان في كل من بن سليمان وسيدي بنور، وحالة بالجديدة.

جهة سوس ماسة جاءت في المركز الثاني بـ 242 حالة، منها 120 بأكادير إدوتنان، و103 بإنزكان آيت ملول، و7 بتزنيت، و5 بتارودانت، و4 بشتوكة آيت بها، و3 بطاطا؛ فيما انضافت 229 حالة في جهة الرباط سلا القنيطرة، منها 86 بالقنيطرة، و78 بسلا، و22 بالصخيرات تمارة، و18 بالرباط، و11 بسيدي قاسم، و9 بالخميسات، و5 بسيدي سليمان.

جهة درعة تافيلالت أفرزت 198 حالة، منها 96 بالرشيدية، و59 بميدلت، و25 بتنغير، و15 بزاكورة، و3 بورزازات؛ بينما سجلت 179 في جهة مراكش آسفي، منها 113 بمراكش، و18 باليوسفية، و14 بالحوز، و11 بالصويرة، و8 بأسفي، و7 بالرحامنة، و6 بقلعة سراغنة، 2 بشيشاوة.

وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 144 حالة، منها 45 بالحسيمة، و43 بطنجة أصيلة، و34 بتطوان، و11 بالمضيق الفنيدق، و8 بالعرائش، و2 بوزان، وحالة بشفشاون. كما سجلت 138 في جهة بني ملال خنيفرة، منها 44 ببني ملال، و42 بخنيفرة، و24 بخريبكة، و23 بالفقيه بنصالح، و5 بأزيلال.

97 حالة جديدة سجلت في فاس مكناس، منها 31 بفاس، و26 بمكناس، و13 بصفرو، و9 ببلومان، و8 بتاونات، و5 بتازة، و3 بالحاجب، وحالة في كل من إفران ومولاي يعقوب؛ بينما سجلت في الداخلة وادي الذهب 96 حالة كلها بوادي الذهب.

الجهة الشرقية سجلت 33 حالة، منها 20 بوجدة أنكاد، و5 ببركان، و3 في كل من تاوريرت وجرسيف، و2 بجرادة؛ فيما سجلت في العيون الساقية الحمراء 21 حالة، منها 15 بالعيون، و5 بالسمارة، وحالة بطرفاية؛ بينما سجلت 11 في كلميم واد نون، منها 6 بسيدي افني، و4 بأسا الزاك، وحالة بطانطان.

التوزيع الجغرافي لـ 25 وفاة الجديدة في 24 ساعة الماضية تفاصيله 4 وفيات في الدار البيضاء، وحالة وفاة في كل من أكادير إداوتنان والقنيطرة، ثم 3 وفيات بالرباط، و4 وفيات بالرشيدية، وحالتي وفاة بمراكش وواحدة باليوسفية. كما سجلت حالة وفاة في كل من عمالة طنجة أصيلة وتطوان والفقيه بنصالح ومكناس وصفرو والعيون وطانطان، وحالتا وفاة بفاس.