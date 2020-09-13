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الرئيسية | جهات | جهة البيضاء تواصل تصدر "إصابات كورونا" .. و266 حالة خطيرة

جهة البيضاء تواصل تصدر "إصابات كورونا" .. و266 حالة خطيرة

جهة البيضاء تواصل تصدر "إصابات كورونا" .. و266 حالة خطيرة
هسبريس من الرباط
الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 25 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في مقابل تعافي 1661 شخصاً في آخر 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 266، منها 48 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 2251 حالة، فقد سجلت 863 في جهة الدار البيضاء سطات، منها 702 بالدار البيضاء، و42 ببرشيد، و35 بسطات، و28 بالنواصر، و26 بالمحمدية، و25 بمديونة، وحالتان في كل من بن سليمان وسيدي بنور، وحالة بالجديدة.

جهة سوس ماسة جاءت في المركز الثاني بـ 242 حالة، منها 120 بأكادير إدوتنان، و103 بإنزكان آيت ملول، و7 بتزنيت، و5 بتارودانت، و4 بشتوكة آيت بها، و3 بطاطا؛ فيما انضافت 229 حالة في جهة الرباط سلا القنيطرة، منها 86 بالقنيطرة، و78 بسلا، و22 بالصخيرات تمارة، و18 بالرباط، و11 بسيدي قاسم، و9 بالخميسات، و5 بسيدي سليمان.

جهة درعة تافيلالت أفرزت 198 حالة، منها 96 بالرشيدية، و59 بميدلت، و25 بتنغير، و15 بزاكورة، و3 بورزازات؛ بينما سجلت 179 في جهة مراكش آسفي، منها 113 بمراكش، و18 باليوسفية، و14 بالحوز، و11 بالصويرة، و8 بأسفي، و7 بالرحامنة، و6 بقلعة سراغنة، 2 بشيشاوة.

وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 144 حالة، منها 45 بالحسيمة، و43 بطنجة أصيلة، و34 بتطوان، و11 بالمضيق الفنيدق، و8 بالعرائش، و2 بوزان، وحالة بشفشاون. كما سجلت 138 في جهة بني ملال خنيفرة، منها 44 ببني ملال، و42 بخنيفرة، و24 بخريبكة، و23 بالفقيه بنصالح، و5 بأزيلال.

97 حالة جديدة سجلت في فاس مكناس، منها 31 بفاس، و26 بمكناس، و13 بصفرو، و9 ببلومان، و8 بتاونات، و5 بتازة، و3 بالحاجب، وحالة في كل من إفران ومولاي يعقوب؛ بينما سجلت في الداخلة وادي الذهب 96 حالة كلها بوادي الذهب.

الجهة الشرقية سجلت 33 حالة، منها 20 بوجدة أنكاد، و5 ببركان، و3 في كل من تاوريرت وجرسيف، و2 بجرادة؛ فيما سجلت في العيون الساقية الحمراء 21 حالة، منها 15 بالعيون، و5 بالسمارة، وحالة بطرفاية؛ بينما سجلت 11 في كلميم واد نون، منها 6 بسيدي افني، و4 بأسا الزاك، وحالة بطانطان.

التوزيع الجغرافي لـ 25 وفاة الجديدة في 24 ساعة الماضية تفاصيله 4 وفيات في الدار البيضاء، وحالة وفاة في كل من أكادير إداوتنان والقنيطرة، ثم 3 وفيات بالرباط، و4 وفيات بالرشيدية، وحالتي وفاة بمراكش وواحدة باليوسفية. كما سجلت حالة وفاة في كل من عمالة طنجة أصيلة وتطوان والفقيه بنصالح ومكناس وصفرو والعيون وطانطان، وحالتا وفاة بفاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Latifa الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:09
مال الدار غي بوحدها سداين الحمامات مال المدن الاخرى لا؟
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-37
2 - ما فاهم والو الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:11
86 في القنيطرة
سلا 78
الرباط 18 ????
و القنيطرة سدوها ؟؟؟؟؟
انا بعدا ما بقيت فاهم والو
اظن انه عداء ضد مدينة القنيطرة فقط
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-30
3 - مواطن الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:11
يجب إغلاق جهة سوس ماسة نظرا لكثرة الحالات
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21
4 - كبدانة سيتي الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:12
يتوهم كل من يظن أو يعتقد بأننا تجاوزنا مرحلة أوج كورونا ونعيش فترة انخفاض معدل توالد الفيروس أو أنه قد يتم النجاح في السيطرة و التحكم في جائحة كورونا و القضاء عليها بدون وضع بروتوكول صحي صارم مع وضع استراتيجية جادة لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقا تاما على أرضية الواقع وانزال لمواد حالة الطوارئ المنظمة لكل الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية بقوانين زجرية مع زيادة تشديدها و تطبيقها و تفعيلها دون تراخ و تسامح في جميع القطاعات العمومية و الخاصة و دون استثناء أحد من ذلك , مع فرض حجر صحي شامل و إغلاق تام
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-4
5 - Mejriti youssef cym rabat الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:12
لمادا بالضبط الدار البيضاء لم افهم شيء الفيروس أصبح يسافر على رغبته ؟. آلله خليكم عطونا الواقع بدون زيادة بدون كدب أنتم مسؤولون أمام آلله
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-7
6 - مكناسية الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:13
لقد اصبحنا مرضى نفسيين، تعبنا من الاحتياطات ولم يتعب هاذا الفيروس اللعين من الانتشار و الفتك بالناس
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7
7 - عمي الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:15
الدول اللي طالقة اللعب هي اللي انقص فيها كورونا.ابحال السويد المانيا مصر الجزاىر الدول الافريقية.هاد كورونا ماحدك اتزير امعاه اوهوا كيزاد.حيث بالسيفتعليه لان الناس كتدوز اغلب الاوقات فالاماكن المغلقة.هو راه العكس اللي خاصو ايكون خاص ابنادم يخرج يجري يتمشا احدا لبحر باش ايشم الهواء النقي.شخصيا خاص هاد اللجنة العلمية ايبدلوها وايجيبوا شي لجنة علمية من السويد .
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9
8 - زهير الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:17
أظن أن اللقاحات ضد كورونا التي قد تكون متاحة في بداية السنة المقبلة ستشكل خطورة أكبر من الفيروس التاجي نفسه. أي لقاح يحتاج إلى مدة لا تقل عن خمس سنوات للتأكد من فعاليته ولا يسبب في أشياء غير مرغوب فيها قد تشكل خطرا أكبر من الفيروس
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3
9 - محمد الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:20
الحصيلة الاجمالية لكل جهة منذ بداية الجائحة لم تعودوا تذكرونها، اصبحتم تكتفون بالحصيلة اليومية فقط !
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0
10 - اسماء الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:21
امس دهبت لزيارة شخص من العائلة بمستشفى بالدار البيضاء تقريبا الكل بدون كمامة من أتى لزيارة اقاربه.
اصبحت أرى نفسي كأني من كوكب اخر بكمامتي
الان وانا بالبيت اسمع ضجيج الناس على غير المعتاد وكاننا. في عيد.فكيف لا نرى هدا الرقم المدخل من الاصابات
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12
11 - عثمان تناتي الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:22
كما العادة الدارالبيضاء في ترتيب الإصابات الاخبار العالمية كتقول هدا ماشي فيروس بل بيكتريا في الإنسان لان الإيطاليين داروا تشريح على موتى كرونا القاو بيكتريا ماشي معدية هده خدعة قالتها المنضمة العالمية للصحة باش أكثروا الوفيات في أنحاء العالم رآه كرونا خدعة عالمية واش هاد الفيروس مغاديس انتهي في حيينا بالبيضاء نهار ابدا الحجر الصحي بسيدي مزمن ولو حالة واحدة أصيبت فما رايكم
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-12
12 - مغربي حزين الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:24
رحم الله الموتى وإن لله وانا اليه راجعون. مع هده الجاءحة ما موقع المغرب اقتصاديا و إجتماعيا و وطنيا. هل نحن وصلنا للأسفل أم مازال ينتظرنا الأسوء ؟ ما موقعنا بالمقارنة مع الدول المجاورة(العربية )؟ هل لنا قادة أم نعتقد أنهم قادة. انتم أيها القادة من خربتم المنضومة الصحية بسرقة الأموال أحيانا و الانحناء أحيانا أخرى للبنك الدولي. و في الخطابات تحملون الشعب المسؤولية. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تاخدنا بما فعل السفهاء منا.
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-6
13 - نحن و هم الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:24
بفرنسا اليوم أكثر من 10000 حالة و عدد الموتى 17 ... هنك وعي المواطنيين و لن أبرر فقط بمجال الصحة لديهم أحسن بكثير مما عندنا رغم تأخرهم في الموجة الأولى لأن قطاراتهم كانت في أوج الأزمة يبعتون مرضاهم لألمانيا عبر tgv من أجل العلاج ... أما نحن فأين سنبعتهم ؟ للآخرة مثلا ؟؟
انشري هسبرس مشكورة
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5
14 - Docteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:30
Israël a annoncé un confinement de 3 semaines à partir de demain...
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-2
15 - مواطن مغربي الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:31
بالنسبة لدرعي تافيلالت عرفتو علاش مدينة ورزازات نقصات فيها الاصابة هدا الساعة حيت ناسها عاقو مبقاو كيمشيو لمشتشفي كا يصبرو يتعالجو غير فديورهم بالدوا الطبيعي الا الي كانت شي حالة ديال شي واحد اكبير واتزاد عليه الحال
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7
16 - ارجوكم الأحد 13 شتنبر 2020 - 19:51
الصين صفر اصابة لمدة 24 يوم..البارحة 3 حالات قادمة من الخارج..
الكمامة فدي الصين ان لم تضعها تسجن و تجلد ..نظامهم لا يتسامح.....انا هنا في بركان اضع الكمامة عندما اخرج لكن الالاف امامي في الشارع و الاسواق لا تضع الكمامة...ههههه
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