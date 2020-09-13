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كُتّاب وآراء
جهة بني ملال تشهد 138 إصابة جديدة بـ"كورونا"
أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 44 حالة بإقليم بني ملال، و23 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و24 حالة بإقليم خريبكة، و5 حالات بإقليم أزيلال، و42 حالة بإقليم خنيفرة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 4155 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، عند الساعة السادسة من مساء الأحد، 67 حالة شفاء جديدة؛ منها 14 حالة بإقليم بني ملال، و4 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و14 حالة بإقليم أزيلال، و24 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 11 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 3135 حالة.
وفي ما يخص الوفيات، لم تعرف الجهة أي حالة جديدة، ليستقر العدد الإجمالي في 50 وفاة؛ في حين بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 970 حالة، كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 94653 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، الأحد، 2251 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 86686 حالة في المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
وليس ببعيد منه كان رجل صياد وقد إصطاد الكثير من السمك فكتب على الشاطئ إن هذا البحر كريم ..!!
وغرق شاب في البحر ..فكتبت أمه على الشاطئ ..إن هذا البحر قاتل ..!!
ورجل عجوز إصطاد لؤلؤة من البحر ..فكتب على الشاطئ إن هذا البحر سخي ..!!
ثم جاء الموج العالي فمسح كل ماكتب على الشاطئ ..وإستمرت الحياة ....
لذلك لا تشغل بالك بكل مايقوله الناس فالكل يقول مايصل لذهنه فقط
إمسح الخطأ لتستمر الأخوة ...ولا تمسح الأخوة ليستمر الخطأ ...
عندما تتعرض لإساءة لا تفكر في أقوى رد ...بل في أحسن رد ...
عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم في النهاية أخلاقك هي الوحيدة التي تعمر طويلا من بعدك.