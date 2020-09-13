جهة فاس تحصي 33 وفاة بكورونا خلال أسبوع

رشيد الكويرتي من فاس

أحصت جهة فاس مكناس، خلال الأسبوع المنصرم، 33 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 247 حالة وفاة.

وتصدرت مدينة فاس، وفق ما أعلنته المديرية الجهوية للصحة في حصيلتها الأسبوعية المتعلقة بالجائحة، باقي عاملات وأقاليم الجهة من حيث عدد الوفيات، خلال الفترة المذكورة، بـ14 حالة وفاة، فيما توزعت باقي الوفيات على إقليم تازة بـ8 وفيات، وعمالة مكناس بـ7 وفيات، وأقاليم صفرو والحاجب وإفران وبولمان بحالة وفاة بكل واحد منها.

وعرف الأسبوع المنصرم على مستوى الإصابات المؤكدة بالفيروس تسجيل 647 حالة إضافية، توزعت على فاس بـ212 حالة، بمعدل 26.5 إصابات في اليوم، ومكناس بـ122 حالة جديدة، بمعدل 18 إصابة في اليوم، ثم تازة بـ108 حالات، بمعدل 13.5 حالات في اليوم الواحد.

وأفادت المديرية الجهوية للصحة بأن باقي حالات الإصابة توزعت على صفرو بـ65 حالة، أي بمعدل 3 حالات في اليوم، وإفران بـ73 حالة، بمعدل 8.1 حالة في اليوم، وبولمان بـ5 حالات جديدة، بمعدل يومي ينهاز 0.6 حالات، والحاجب بـ28 حالة، بمعدل يومي يقارب 3.5 إصابة، وتاونات بـ22 حالة، بمعدل يومي يصل إلى 2.75 حالة؛ بينما لم يسجل إقليم مولاي يعقوب إلا حالة إصابة واحدة خلال الفترة نفسها.

أما بالنسبة للحالات المتماثلة للشفاء، خلال الأسبوع المذكور، فسجلت جهة فاس مكناس، حسب المصدر ذاته، 741 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 9427 حالة شفاء تام من الفيروس بعموم جهة فاس مكناس.

وسجلت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، من خلال معطيات الوضع الوبائي للأسبوع المنصرم، تراجعا في حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19" بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، إبان الفترة المذكورة، مبرزة أن ذلك تحقق بفضل تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية.