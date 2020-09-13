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أمن أكادير يحتفي بثلاث "شرطيات صغيرات"

أمن أكادير يحتفي بثلاث "شرطيات صغيرات"
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:10

بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، استقبلت ولاية أمن أكادير، الأحد، ثلاث طفلات شقيقات، سبق أن عبرن عن حبهن الشديد لمهنة الشرطة، وعن حلمهن أن يصبحن من أطر الأمن المغربي، وذلك في أول أيام الدخول المدرسي الجاري، حين ارتدين زي الشرطة والدرك خلال حلولهن بالمدرسة بداية العام الدراسي.

وتمت مرافقة "الشرطيات الصغيرات"، وهن بونابري فاطمة الزهراء، وهبة الله، وحرمة الله، في جولة تعريفية بمختلف مصالح وأقسام ولاية أمن أكادير، كما تم تسليمهن أزياء رسمية خاصة بعناصر الأمن الوطني، إلى جانب هدايا رمزية عبارة عن لوحات إلكترونية.

وكانت الطفلات، اللواتي يقطن بحي "أسايس" في مدينة تيكوين، بأكادير، ظهرن في "فيديو" على جريدة هسبريس الإلكترونية وهن يرتدين أزياء للأمن الوطني متجهات إلى مدرسة "عمر ابن عبد العزيز" التي يتابعن بها دراستهن، معبرات عن تعلقهن بمهنة الشرطة.

ورغم الظروف التي تعيشها أسرة الشقيقات الثلاث، فقد سبق لوالدتهن "خديجة" أن عبرت لهسبريس عن أملها في أن تتولى إحدى بناتها منصبا من مناصب الشرطة المغربية، معبرة عن افتخارها بذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ناجي العلي الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:18
في سنة 2004 كنت أعبر عن أمنيتي بالالتحاق بصفوف الأمن الوطني ولم يتم استدعائي إلى ولاية الأمن ولم يتم منحي زي الشرطة.
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