هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة درعة - تافيلالت

محمد ايت حساين من تنغير

أحصت جهة درعة تافيلالت، خلال 24 ساعة الأخيرة، 4 وفيات إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اختص بها إقليم الرشيدية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة إلى 116 حالة وفاة بهذه الجهة.

وفي حصيلتها اليومية عند الساعة السادسة من مساء الأحد، أوردت المديرية الجهوية للصحة أنه تم تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعموم الجهة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 4949 حالة.

وتوزعت الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس على إقليم الرشيدية بـ96 حالة، وإقليم ميدلت بـ59 حالة، وإقليم تنغير بـ25 حالة، ثم إقليم زاكورة بـ15 حالة، و3 حالات سجلت بإقليم ورزازات، وفق المعطيات التي وفرتها المديرية ذاتها.

أما في ما يتعلق بالحصيلة التراكمية لحالات التعافي من وباء "كوفيد-19" فقفزت بجهة درعة تافيلالت إلى 3057 حالة، وذلك بفضل تماثل 138 حالة إضافية للشفاء التام من الفيروس، إبان الـ24 ساعة الأخيرة، توزعت على إقليم الرشيدية بـ79 حالة، و57 حالة بإقليم ورزازات، وحالتين بإقليم تنغير.

وأصبح يوجد رهن العلاج من الإصابة من الفيروس ما مجموعه 1776 حالة تخص عموم جهة درعة تافيلالت، فيما بلغ عدد التحاليل المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ما مجموعه 68152 حالة.

وتنفس إقليم ورزازات الصعداء لأول مرة منذ عيد الأضحى، عقب تسجيل تراجع ملحوظ في معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة كشف ثلاث حالات إيجابية فقط خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت مصادر طبية أن تراجع معدل الإصابات اليومي بإقليم ورزازات هو نتيجة المجهودات المبذولة من طرف مختلف السلطات العمومية والصحية وفعاليات مدنية، والتزام الساكنة المحلية بتوجيهات السلطات الإقليمية، مشيرة إلى أن الساكنة مدعوة إلى مواصلة التزامها بالإجراءات وتطبيق التعليمات لإعلان الإقليم خاليا من الفيروس.