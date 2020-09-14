تسجيل 33 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جهة الشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

رفعت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، الحصيلة الإجمالية بجهة الشّرق إلى 1709 حالات.

وسجلت عمالة وجدة-أنجاد 20 حالة، يليها إقليم بركان بـ5 حالات، وإقليما جرسيف وتاوريرت اللذان سجّل كل واحد منهما 3 حالات، وأخيرا إقليم جرادة الذي سجل حالتين.

وارتفعت حصيلة الشفاء من فيروس "كوفيد-19" في الجهة ذاتها إلى 1285 حالة، بعد تعافي ما مجموعه 21 مريضا في كلّ من وجدة والناظور وتاوريرت والدريوش وبركان.

ويتابع العلاج حاليا 390 مريضا، فيما استقرت حصيلة الوفيات نتيجة الفيروس التاجي في 34 حالة مسجلة في وجدة وبركان والناظور والدريوش وجرسيف.