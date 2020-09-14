24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. صرف الدرهم يزيد مقابل الأورو ويتراجع بالدولار (5.00)

  2. سفينة التنقيب التركية تغادر منطقة النزاع بالمتوسط (5.00)

  3. مئات المحتجين يُكَسرون هدوء باريس طلبا لتغيير النظام بالجزائر (5.00)

  4. أمن أكادير يحتفي بثلاث "شرطيات شقيقات صغيرات" (5.00)

  5. أكاديمي مغربي: أردوغان "يلعب بالنار" في البحر الأبيض المتوسط (2.40)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تسجيل 33 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جهة الشرق

تسجيل 33 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جهة الشرق

تسجيل 33 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جهة الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 01:35

رفعت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، الحصيلة الإجمالية بجهة الشّرق إلى 1709 حالات.

وسجلت عمالة وجدة-أنجاد 20 حالة، يليها إقليم بركان بـ5 حالات، وإقليما جرسيف وتاوريرت اللذان سجّل كل واحد منهما 3 حالات، وأخيرا إقليم جرادة الذي سجل حالتين.

وارتفعت حصيلة الشفاء من فيروس "كوفيد-19" في الجهة ذاتها إلى 1285 حالة، بعد تعافي ما مجموعه 21 مريضا في كلّ من وجدة والناظور وتاوريرت والدريوش وبركان.

ويتابع العلاج حاليا 390 مريضا، فيما استقرت حصيلة الوفيات نتيجة الفيروس التاجي في 34 حالة مسجلة في وجدة وبركان والناظور والدريوش وجرسيف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.