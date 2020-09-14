السلطات تغلق 90 وحدة صناعية بمدينة القنيطرة

هسبريس من الرباط

قررت لجنة القيادة المحلية "كوفيد19" بالقنيطرة فرض الحجر الصحي على كل من جماعة القنيطرة وجماعة مهدية انطلاقا من أمس الأحد 13 شتنبر الجاري.

وأفادت مصادر محلية لهسبريس بأنه تقرر أيضا منع التنقل من وإلى مدينة القنيطرة إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء التنقل المهني الذي يجب على أصحابه الإدلاء بأمر بمهمة.

وتقرر أيضا على مستوى مدينة القنيطرة إنهاء جميع الأنشطة التجارية في السادسة مساء، باستثناء الصيدليات.

المصادر ذاتها كشفت أن اللجنة الإقليمية المكلفة بالسهر على تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بمنع تفشي فيروس "كورونا" قامت، خلال الشهور الأخيرة، بزيارة 632 وحدة صناعية، حيث تم إغلاق 90 وحدة لعدم احترام تلك الإجراءات ومتابعة 3 وحدات أمام القضاء.