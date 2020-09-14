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الرئيسية | جهات | السلطات تغلق 90 وحدة صناعية بمدينة القنيطرة

السلطات تغلق 90 وحدة صناعية بمدينة القنيطرة

السلطات تغلق 90 وحدة صناعية بمدينة القنيطرة
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:20

قررت لجنة القيادة المحلية "كوفيد19" بالقنيطرة فرض الحجر الصحي على كل من جماعة القنيطرة وجماعة مهدية انطلاقا من أمس الأحد 13 شتنبر الجاري.

وأفادت مصادر محلية لهسبريس بأنه تقرر أيضا منع التنقل من وإلى مدينة القنيطرة إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء التنقل المهني الذي يجب على أصحابه الإدلاء بأمر بمهمة.

وتقرر أيضا على مستوى مدينة القنيطرة إنهاء جميع الأنشطة التجارية في السادسة مساء، باستثناء الصيدليات.

المصادر ذاتها كشفت أن اللجنة الإقليمية المكلفة بالسهر على تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بمنع تفشي فيروس "كورونا" قامت، خلال الشهور الأخيرة، بزيارة 632 وحدة صناعية، حيث تم إغلاق 90 وحدة لعدم احترام تلك الإجراءات ومتابعة 3 وحدات أمام القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - قرار صائب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:32
حقيقة هذا هو الصواب؛ إغلاق البؤر المتسببة وليس المتاجر؛ راه توحشنا دوك الأرقام المنخفضة ديال المصابين
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2 - قنيطري الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:33
الله ياخد الحق في اصحاب القرارات العشوائية
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25
3 - حلالي قُحْ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:34
القنطيرة تحتاج مسيرين ورجال سلطة في المستوى، اما لكان على هادو راه دارو فينا الضحك.
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20
4 - مواطن غيور1/ سؤال جواب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:37
السلام عليكم
سؤال1: هل كل مصابي الزكام مرضى؟
الجواب: بالطبع لا، لأن جل المصابين بالزكام لا تظهر عندهم أعراض، فقط الدين يشعرون بحمى هم الدين يعتبرون مرضى و يستلزمون العلاج.
سؤال2: هل كل مصابي كوفيد مرضى؟
الجواب : بالطبع نفس المعيار الدي وجب تطبيقه على الزكام و جب تطبيقه أيضا على كوفيد.
سؤال3: لمادا إدا لا يستثنى مصابي كوفيد الدين لا تظهر عنهم أعراض من المرضى و اعتبارهم بالتالي أصحاء.
الجواب: بالطبع هناك غاية في نفس يعقوب
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-10
5 - حسين عمري الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:39
علاش ميكونش حظر صحي على الصعيد الوطني لمدة شهر حتى تستقر الحالة الوبائية وبعد ذلك يتم إستخلاص الدروس من الرفع السابق وتتم العودة التدريجية..حتى يصرف الله عنا هذا البلاء؟؟؟
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8
6 - صدمة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:40
ملي يسدو ويخليو الشوماج بداو تقلبو,فين المستثمرين?فين الخدمة? عمري شفت بلاد تتسد معامل الا بلاد الروينة
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12
7 - :'/ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:44
بالنسبة للامتحانات الجامعية التي تبقى لها 9ايام... مع عدم وجود وسائل التنقل في المدينة و الأغلبية ساحقة من طلاب وضعيتهم المعيشة متضررة جدا بسبب تفشي الفيروس....و ذلك بغض النظر على العدد الكبير من الطلبة الوافدين من المناطق الحضرية و القروية المجاورة الذين لا يعلمون كيف سيحدد مصيرهم الدراسي ... و سي "رباح" مسكين ماخاصو تا خير... اودي.... حسبي الله ونعم الوكيل. الله يشوف من حالنا و صافي :'\
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6
8 - عمر الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:44
اغلقوا معامل الكابلاج واتركونا لحالنا ..الخطر يأتي من المعامل
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13
9 - الدليمي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:52
بان الحق و زهق الباطل الحمد لله ملي بانت حقيقة تفشي الفيروس فين كاين هدا المصانع خصهم يتعاقبو هما سبب تفشي الفيروس ف المغرب الكابلاج او معامل السمك هما سبب تفشي الفيروس خص الدولة تخدل او تشدد الإجراءات القانونية اللازمة حيال هدا الشركات الي خرجو علينا او نشرو لينا الفيروس ف بلادنا
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2
10 - متتبع الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:07
امام الأزمة الصحية وتفاقمها المقلق في المغرب وبالنظر إلى خمسة مؤشرات وهي إجمالي الوفيات والحصيلة اليومية واختبارات الفحص والقدرة الاستيعابية للمستشفيات ومستوى الامتثال للتدابير الوقائية, سترتفع عدد الوفيات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وستسجل زيادة مذهلة في عدد الإصابات ما يفتح الباب أمام إلزامية العودة لحجر شامل جديد لتجنب الكارثة.
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