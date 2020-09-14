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كُتّاب وآراء
السلطات تغلق 90 وحدة صناعية بمدينة القنيطرة
قررت لجنة القيادة المحلية "كوفيد19" بالقنيطرة فرض الحجر الصحي على كل من جماعة القنيطرة وجماعة مهدية انطلاقا من أمس الأحد 13 شتنبر الجاري.
وأفادت مصادر محلية لهسبريس بأنه تقرر أيضا منع التنقل من وإلى مدينة القنيطرة إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء التنقل المهني الذي يجب على أصحابه الإدلاء بأمر بمهمة.
وتقرر أيضا على مستوى مدينة القنيطرة إنهاء جميع الأنشطة التجارية في السادسة مساء، باستثناء الصيدليات.
المصادر ذاتها كشفت أن اللجنة الإقليمية المكلفة بالسهر على تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بمنع تفشي فيروس "كورونا" قامت، خلال الشهور الأخيرة، بزيارة 632 وحدة صناعية، حيث تم إغلاق 90 وحدة لعدم احترام تلك الإجراءات ومتابعة 3 وحدات أمام القضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
سؤال1: هل كل مصابي الزكام مرضى؟
الجواب: بالطبع لا، لأن جل المصابين بالزكام لا تظهر عندهم أعراض، فقط الدين يشعرون بحمى هم الدين يعتبرون مرضى و يستلزمون العلاج.
سؤال2: هل كل مصابي كوفيد مرضى؟
الجواب : بالطبع نفس المعيار الدي وجب تطبيقه على الزكام و جب تطبيقه أيضا على كوفيد.
سؤال3: لمادا إدا لا يستثنى مصابي كوفيد الدين لا تظهر عنهم أعراض من المرضى و اعتبارهم بالتالي أصحاء.
الجواب: بالطبع هناك غاية في نفس يعقوب