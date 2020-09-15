24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حراس الأمن الخاص .. "طبقة مسحوقة" محرومة من أبسط الحقوق (5.00)

  2. هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ (5.00)

  3. مؤسسة محمد السادس ترحب بعلاج اللاعب بلمعلم (5.00)

  4. المغرب يتجاوز الصين في إصابات "كورونا" ويحتل المرتبة 38 عالمياً (5.00)

  5. إلى حمقى الجهل..الإعدام عقوبة لا عدل فيها ولا إنصاف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مقاطعات البيضاء تكثف من حملات تعقيم الإدارات

مقاطعات البيضاء تكثف من حملات تعقيم الإدارات

مقاطعات البيضاء تكثف من حملات تعقيم الإدارات
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 07:35

كثّفت مقاطعات الدار البيضاء من عمليات تعقيم مصالحها ومقراتها الإدارية، بالموازاة مع تشديد إجراءات تنظيم ولوج المرتفقين من المواطنين الراغبين في الحصول على وثائق إدارية أو قضاء مصلحة إدارية بهذه الإدارات.

وقال عبد المالك الكيحل، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، إن عمليات التعقيم تتواصل بشكل منظم بالمصالح التابعة للمقاطعات، خاصة أن مدينة الدار البيضاء ما زالت تسجل أعدادا متزايدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يتطلب مزيدا من الجهود لمحاصرة هذا الفيروس.

وأوضح نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مقاطعة عين الشق، أن هذه العملية تأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض "كوفيد 19"، عبر توفير كميات كافية من المعقمات ووضع بروتوكول لضمان التباعد بين الموظفين من جهة وبين كافة المرتفقين الذين يفدون إلى المصالح التابعة للمقاطعات من جهة أخرى.

وأورد المتحدث ذاته أن مسؤولي مجلس المدينة وباقي مقاطعات الدار البيضاء قاموا بتنفيذ عمليات واسعة من أجل تعقيم شوارع المدينة، بتنسيق مع "كازا بيئة" وشركتي النظافة "ارما" (ديرشبورغ سابقا) و"أفيردا".

وخصصت مقاطعات مدينة الدار البيضاء مبالغ مالية من أجل المساعدة على اقتناء مواد التعقيم والتنظيف التي تم تسليمها إلى شركة 'كازا بيئة'، إلى جانب منتجات أخرى كالكمامات ومواد التعقيم المصنوعة من الكحول التي خصصت للموظفين العاملين في المقاطعات والملحقات الإدارية ومؤسسات عمومية أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.