تفاصيل الحالة الوبائية بجهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 40 حالة بإقليم بني ملال، و37 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و28 حالة بإقليم خريبكة، و18 حالة بإقليم خنيفرة، و9 حالات بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 4287 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، عند الساعة السادسة من مساء الإثنين، 102 حالة شفاء جديدة؛ منها 44 حالة بإقليم بني ملال، و17 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و16 حالة بإقليم أزيلال، و19 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 6 حالات بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 3237 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد أحصت الجهة 4 حالات إضافية؛ اثنتان بإقليم بني ملال وواحدة بكل من إقليمي أزيلال والفقيه بن صالح، ليصل العدد الإجمالي إلى 54 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 996 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 95248 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الإثنين، 1517 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 88203 حالات في المغرب.