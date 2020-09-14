طنجة تسجل أقل معدل إصابة يومي منذ بداية الوباء‎

أيوب صدور من تطوان

أحصت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 58 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 11184 إصابة، منذ بداية انتشار الوباء.

وفي حصيلتها اليومية، أفادت المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء الإثنين، بأن الحالات المعلنة الجديدة توزعت على إقليم تطوان بـ18 إصابة و9 حالات بكل من الحسيمة وعمالة المضيق الفنيدق و8 بالعرائش و7 إصابات جديدة بكل من طنجة ووزان.

وبخصوص حالات التعافي، أعلن شفاء 113 مريضا بـ"كوفيد-19" خلال الفترة المذكورة، يتوزعون على طنجة بـ39 متعافيا، وتطوان بـ35 متعافيا، علاوة على تسجيل شفاء 21 شخصا بالحسيمة و7 بالمضيق الفنيدق، ثم 6 بشفشاون و4 بالعرائش وحالة شفاء واحدة بوزان، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10249 حالة.

وتبعا لآخر تحديث للمعطيات الرسمية، فإن الفيروس فتك بحياة شخص واحد بمدينة طنجة ليصل إجمالي الوفيات إلى 275 بمعدل إماتة بالجهة ذاتها 2.5 في المائة، في وقت بلغت نسبة التعافي 91 في المائة؛ وهو ما يعني أن 655 شخصا قيد العلاج بمختلف مراكز العزل والتكفل بجهة الشمال.