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كُتّاب وآراء
تراجع ملحوظ في "إصابات كورونا" بجهة درعة
سجلت جهة درعة تافيلالت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، رفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالجهة إلى 5010 حالات.
ويتعلق الأمر بـ20 إصابة بإقليم ورزازات، و17 إصابة بإقليم تنغير، و14 إصابة بإقليم ميدلت، و10 إصابات بإقليم الرشيدية، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بإقليم زاكورة خلال الفترة المذكورة.
ووفقا لمعطيات المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، فقد شهدت الجهة شفاء 190 حالة إضافية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء بعموم الجهة إلى 3247 حالة.
وتوزعت حالات الشفاء الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية على إقليم الرشيدية بـ104 حالات، وإقليم ورزازات بـ42 حالة، وإقليم زاكورة بـ30 حالة، وإقليم تنغير بـ14 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة شفاء جديدة بإقليم ميدلت.
وبخصوص الوفيات جراء "كوفيد-19"، أحصت جهة درعة تافيلالت خلال الفترة المذكورة ثلاث حالات إضافية موزعة على أقاليم الرشيدية وورزازات وميدلت، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعموم الجهة إلى 119 وفاة.
وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، يوجد تحت التكفل الطبي 1644 مصابا ومصابة بفيروس كورونا المستجد بعموم أقاليم الجهة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ما مجموعه 68735 حالة منذ بداية تفشي الوباء.
وبالإعلان عن 61 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تكون جهة درعة تافيلالت سجلت تراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ، خاصة بعد ارتفاع العدد في الأسبوع الماضي إلى أرقام قياسية وضعت الجهة في المراتب المتقدمة وطنيا من حيث الإصابات بالفيروس التاجي.