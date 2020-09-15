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كُتّاب وآراء
مكناس تزيح فاس من تصدر الإصابات بـ"كورونا"
أحصت مدينة مكناس خلال الـ24 ساعة الماضية 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مزيحة بذلك مدينة فاس، التي سجلت 13 حالة إصابة جديدة، من تصدر الإصابات اليومية بالفيروس، حيث واصلت أعداد الإصابات اليومية بالعاصمة العلمية الانحدار.
وفي حصيلتها اليومية، أفادت المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء الإثنين، بأن إقليم تازة سجل 19 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وصفرو 6 حالات، وإفران حالة وحدة، بينما لم تسجل أقاليم تاونات وبولمان ومولاي يعقوب والحاجب أي حالة إصابة إضافية، مبرزة أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا بعموم الجهة بلغت 10525 حالة مؤكدة.
وأعلنت المديرية ذاتها أن الفيروس فتك بحالة إصابة واحدة إضافية بالجهة خلال الساعات المذكورة، اختصت بها مدينة مكناس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 254.
أما فيما يخص الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي، فقد قفزت بجهة فاس مكناس، وفق المعطيات الرسمية، إلى 9565 حالة، وذلك عقب تماثل 53 حالة إضافية للشفاء التام من الفيروس، توزعت على مدينة فاس بـ19 حالة، ومكناس بـ18 حالة، والحاجب بـ9 حالات، وتازة بـ7 حالات.
وأصبح يوجد رهن العلاج من الإصابة بـ"كوفيد-19" بعموم جهة فاس مكناس ما مجموعه 706حالات.