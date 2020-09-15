مديرية التربية بأزيلال تدين الاعتداء على أستاذات

ياسين أوشن

دخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال، الاثنين، على خط الاعتداء الذي تعرضت له أستاذات يشتغلن في الوحدة المدرسية "آيت عبي" بمجموعة مدارس "آيت حساين" في الجماعة الترابية تيلوكيت، ليلة الأحد.

وفي هذا السياق، أصدرت المديرية بلاغا توضيحيا، توصلت به هسبريس، جاء فيه أنه "فور علم المديرية بالحادث وبتنسيق مع مدير المؤسسة، انتقل هذا الأخير إلى عين المكان رفقة عناصر الدرك الملكي، لمعاينة الخسائر وتحرير محضر في الواقعة".

وجاء في الوثيقة عينها أن "المدير الإقليمي تواصل مع الأستاذات للاطمئنان على حالتهن ومؤازرتهن نفسيا ومعنويا"، كما أن "المديرية الإقليمية ستنصب محاميها لمتابعة هذه القضية، والقيام بكل الإجراءات القانونية التي يتطلبها هذا الأمر".

وأدانت المديرية، في ختام بلاغها، هذا الاعتداء الشنيع، موضحة أنها "ستتابع الأمر عن كثب، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، ومع الجهات والسلطات المختصة، انطلاقا من حرصها على ضمان وحفظ كرامة وسلامة أسرة التربية والتكوين بالإقليم".

تجدر الإشارة إلى أن موضوع الاعتداء المذكور أحدث ضجة في صفوف نساء ورجال التعليم، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي للإعراب عن قلقهم إزاء ما تتعرض له الأستاذات والأساتذة في الفرعيات الموجودة بالمناطق الجبلية من مشاكل وإكراهات، داعين إلى توفير وضمان الأمن والأمان لهذه الفئة التي تبذل قصارى جهدها من أجل تعليم الناشئة وتربية الأجيال على القيم الإنسانية والأخلاق النبيلة والمواطنة الحقّة.