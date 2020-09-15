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اكتشاف الفيروس وسط القوات المساعدة في إكنيون

اكتشاف الفيروس وسط القوات المساعدة في إكنيون
هسبريس من تنغير
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 13:18

كشف مصدر طبي مسؤول أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، الليلة الماضية، بمركز جماعة إكنيون بإقليم تنغير.

وحسب مصدر من المندوبية الإقليمية للصحة بتنغير، فإن الأمر يتعلق بعنصر في صفوف القوات المساعدة بقيادة إكنيون، مبرزا أن التحاليل المخبرية التي أجريت لباقي العناصر جاءت نتائجها سلبية.

وجرى اكتشاف هذه الحالة بناء على تحاليل مخبرية خضع لها جميع عناصر القوات المساعدة بقيادة إكنيون.

وارتفعت حصيلة الإصابات في صفوف عناصر القوات المساعدة على مستوى إقليم تنغير إلى 7 حالات مؤكدة، وذلك بعد إصابة ستة عناصر في وقت سابق.

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