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الرئيسية | جهات | عدوى كوفيد-19 تصيب مندوب الصحة بأسا الزاك

عدوى كوفيد-19 تصيب مندوب الصحة بأسا الزاك

عدوى كوفيد-19 تصيب مندوب الصحة بأسا الزاك
مصطفى البكار
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:07

تأكدت إصابة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأسا الزاك، عبد الخالق علو، بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء تحاليل جاءت نتائجها إيجابية.

إصابة المسؤول الإقليمي جاءت بعد ظهور نتائج كشوفات مخبرية استباقية أشرفت عليها السلطات الصحية المختصة، أسفرت عن ظهور 13 حالة مؤكدة على صعيد الإقليم.

وخلف خبر حمل عبد الخالق علو للفيروس التاجي حالة استنفار واسعة في صفوف الجهات المسؤولة، إذ سارعت إلى حصر مخالطيه وإخضاعهم للتحاليل المخبرية تفاديا لتفشي كوفيد-19 داخل الصفوف الأولى المجندة لمحاربة الوباء بإقليم أسا الزاك.

تجدر الإشارة إلى أن آسا الزاك سجل منذ بداية انتشار الجائحة إلى حدود اليوم ما مجموعه 31 حالة مؤكدة توجد منها 22 تحت المراقبة الطبية؛ بينما تماثلت تسع حالات للشفاء الكامل من الفيروس.

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1 - ابواسيل الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:59
ما شاء الله، اللهم اشفيه الشفاء العاجل و ارفع عنا وباءك عنا .
يا رب احفظ الاسلام و المسلمين و بشريتك .
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