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كُتّاب وآراء
مجلس إقليم شفشاون يصادق على شراكات تنموية
عقد المجلس الإقليمي بشفشاون أشغال دورته العادية بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة، تناولت العديد من النقط التي تهمّ المدينة والإقليم.
الدورة، التي ترأسها عبد الرحيم بوعزة رئيس المجلس الإقليمي وبحضور محمد علمي ودان عامل الإقليم وأعضاء المجلس، عرفت تقديم عرضين؛ الأول قدمه المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بخصوص المشاكل التي يعرفها القطاع بالإقليم، فيما انصب العرض الثاني الذي قدمه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على التدابير التي تمّ اتخاذها لضمان الدخول المدرسي 2020 ـ 2021 في ظل جائحة كورونا.
وعرفت الدورة الدراسة والمصادقة على عملية اقتناء بقعة أرضية تابعة للنظام الغابوي المعني بإحداث مشروع الكلية متعددة التخصصات بشفشاون بالموقع الكائن بغابة عين الرامي، ومشروع اتفاقية شراكة بين المجلس والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة والجمعية الرياضية لنادي وفاق أمتار تتعلق باقتناء حافلة للنقل الرياضي، وكذا المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس والمديرية الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني وجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بشفشاون، من أجل دعم الأنشطة الاجتماعية والنهوض بأوضاع المرأة بالإقليم.
كما جرى كذلك خلال الدورة نفسها المصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس والمديرية الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني وجمعية أولياء أطفال التوحد بشفشاون في جانب دعم مشاريع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع اتفاقية بين المجلس والمركز الثقافي والجمعية الراشدية لهواة جمع وتثمين الطوابع البريدية والتحف التراثية والمسكوكات لإحداث فضاء للثقافة المتحفية، فضلا عن المصادقة على مشروع اتفاقية بين المجلس والمديرية الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني وجمعية الأفق للتربية والتكوين بمركز اسطيحة بخصوص إصلاح وصيانة دار الجمعيات.