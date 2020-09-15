أخنوش يفتتح سوقا عصريا للماشية بسيدي بنور‎

هسبريس من الرباط

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الثلاثاء بسيدي بنور، مرفوقاً بالحسن بوكوتة، عامل الإقليم، افتتاح سوق للماشية بجماعة المشرق؛ وهو السوق الذي يندرج في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر.

ويعد سوق الماشية بجماعة المشرق، وفق بلاغ للوزارة، أول سوق عصري على الصعيد الوطني، "بحيث يقدم فضاء منظما وخدمات ملائمة لأنشطة تسويق الماشية، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 4000 رأس من الأبقار و2000 رأس من الأغنام و400 من الخيول، وسيستفيد منه حوالي 18000 فلاح، كما سيمكن من تحسين دخل المربين المنتجين وإحداث حوالي 90 ألف يوم عمل سنويا، مما سيكون له الوقع الإيجابي على تنمية النشاط الاقتصادي بالجهة".

ويهدف هذا المشروع، الذي شيّد على مساحة تفوق 5،8 هكتارات وباستثمار يقدر بـ18.600.000 درهم، "إلى تنظيم سلاسل التسويق والحد من عدد الوسطاء وتوفير الماشية في السوق بشكل منظم، والاعتماد على نظام معلوماتي لتتبع أسعار الماشية وضمان جودة المنتجات الحيوانية للمستهلك. كما سيمكن من التزود بالماشية من منطقة دكالة وتوفيرها للضيعات والمجازر الجهوية والوطنية".

يتوفر الموقع على سوق مساحته 10.000 متر مربع لتسويق الماشية، وعلى إدارة، وفضاء للتجار، وقاعة للعلاجات، وشبابيك للأداء، ومساحات خضراء. كما يعتبر السوق الأول من بين 12 سوقا للماشية برمجتها الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي على المستوى الوطني، في إطار عقد برنامج قطاع اللحوم الحمراء المبرم بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، والذي يهدف إلى تحسين الشروط الإطار لقطاع اللحوم الحمراء وتطوير عالية وسافلة السلسلة.

وأورد البلاغ أنه جرى التوقيع على اتفاقية تفويض بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجماعة المشرق التابعة لعمالة سيدي بنور لاستغلال وتدبير السوق وفق منهجيات حديثة للتسيير.

يذكر أن السوق، تبعاً لما جاء في البلاغ عينِه، "ينتمي إلى منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، وهي منطقة معروفة منذ القديم بتربية الماشية، وتتميز بنشاط تقليدي لتسمين الماشية وتتوفر على شبكة جد متطورة للتلقيح الاصطناعي، ويقدر إنتاج اللحوم الحمراء بها بحوالي 31 ألف طن، أي 39٪ من الإنتاج الجهوي".

يشار أيضا إلى أن عزيز أخنوش كان مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بكل من الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمديرين المركزيين للوزارة ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة للدار البيضاء-سطات والمنتخبين المحليين ومهنيي قطاع الماشية والكسابة.