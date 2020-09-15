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الرئيسية | جهات | أخنوش يفتتح سوقا عصريا للماشية بسيدي بنور‎

أخنوش يفتتح سوقا عصريا للماشية بسيدي بنور‎

أخنوش يفتتح سوقا عصريا للماشية بسيدي بنور‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:15

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الثلاثاء بسيدي بنور، مرفوقاً بالحسن بوكوتة، عامل الإقليم، افتتاح سوق للماشية بجماعة المشرق؛ وهو السوق الذي يندرج في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر.

ويعد سوق الماشية بجماعة المشرق، وفق بلاغ للوزارة، أول سوق عصري على الصعيد الوطني، "بحيث يقدم فضاء منظما وخدمات ملائمة لأنشطة تسويق الماشية، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 4000 رأس من الأبقار و2000 رأس من الأغنام و400 من الخيول، وسيستفيد منه حوالي 18000 فلاح، كما سيمكن من تحسين دخل المربين المنتجين وإحداث حوالي 90 ألف يوم عمل سنويا، مما سيكون له الوقع الإيجابي على تنمية النشاط الاقتصادي بالجهة".

ويهدف هذا المشروع، الذي شيّد على مساحة تفوق 5،8 هكتارات وباستثمار يقدر بـ18.600.000 درهم، "إلى تنظيم سلاسل التسويق والحد من عدد الوسطاء وتوفير الماشية في السوق بشكل منظم، والاعتماد على نظام معلوماتي لتتبع أسعار الماشية وضمان جودة المنتجات الحيوانية للمستهلك. كما سيمكن من التزود بالماشية من منطقة دكالة وتوفيرها للضيعات والمجازر الجهوية والوطنية".

يتوفر الموقع على سوق مساحته 10.000 متر مربع لتسويق الماشية، وعلى إدارة، وفضاء للتجار، وقاعة للعلاجات، وشبابيك للأداء، ومساحات خضراء. كما يعتبر السوق الأول من بين 12 سوقا للماشية برمجتها الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي على المستوى الوطني، في إطار عقد برنامج قطاع اللحوم الحمراء المبرم بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، والذي يهدف إلى تحسين الشروط الإطار لقطاع اللحوم الحمراء وتطوير عالية وسافلة السلسلة.

وأورد البلاغ أنه جرى التوقيع على اتفاقية تفويض بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجماعة المشرق التابعة لعمالة سيدي بنور لاستغلال وتدبير السوق وفق منهجيات حديثة للتسيير.

يذكر أن السوق، تبعاً لما جاء في البلاغ عينِه، "ينتمي إلى منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، وهي منطقة معروفة منذ القديم بتربية الماشية، وتتميز بنشاط تقليدي لتسمين الماشية وتتوفر على شبكة جد متطورة للتلقيح الاصطناعي، ويقدر إنتاج اللحوم الحمراء بها بحوالي 31 ألف طن، أي 39٪ من الإنتاج الجهوي".

يشار أيضا إلى أن عزيز أخنوش كان مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بكل من الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمديرين المركزيين للوزارة ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة للدار البيضاء-سطات والمنتخبين المحليين ومهنيي قطاع الماشية والكسابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - salym الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:30
واخا التشييد فصالح الساكنة الا ان قلب البعض منا يتحسر عند سماع سوق المواشي حيث عواقب العيد والماشية والاكتضاض لي كنخلصو دابا ولاحول ولاقوة الا بالله العظيمخاص دعم ومساعدة الفلاح الصغير والمتوسط لي واكلين الدق
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4
2 - morid الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:33
ستشاهدون بعد قليل وابلا من التعليقات باسم hassna و ملاحظ و غيرها من الاسماء المستعارة تمجد حزب اخنوش و تقول ان هذا الحزب جاءنا من السماء الخ..
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59
3 - عباس فريد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:43
اسواق الماشية قبل العيد كانت هي المحرك الرءيسي لتفشي كرونا وكان الاجراء مجاملة للزعيم المظلي المدلل بفتح اسواق العيد والسماح باقامة العيد الاضحي مما ساهم بشكل رهيب بتفشي كرونا وخلف مءات القتلى ولا زال !
حسبنا الله ونعم الوكيل !! كل ذلك من اجل خدمة الحملة الانتخابية للزعيم
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14
4 - برامين الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:49
هاد السيد باقي ماهداهش الله، كيفتح غير الأماكن اللي كيجتمع فيها الناس بكثرة، بعد عيد الأضحى، الان كيكثر السواق، حالف حتى يسيفط جميع المغاربة بكورونا.
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18
5 - حمزة الروداني الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:50
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين...نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب... كلنا ثقة في السيد الوزير
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-56
6 - الحمادي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:50
الفلاحة المغربية تواصل تألقها بكفاءة السيد عزيز اخنوش الذي لا يكل و لا يمل.
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-61
7 - radia الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:52
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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-61
8 - غزل الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:52
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للفلاحة وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
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-60
9 - Khadija الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:52
لو وجد الثلث من المسؤولين الكبار في المغرب يوصفون بالثلث مما يوصف به الوزير المحترم من نزاهة وحسن الخلق والكفاءة .لاصبح المغرب جد متقدم ،اما والأغلبية لا تراعي الا مصالحها الضيقة زيادة على الجشع و النهب
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-37
10 - الكمالي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:52
مشروع مهم يستحقه فلاحو سيدي بنور
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-33
11 - تجمعي من الريصاني الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:53
عزيز اخنوش من انشط و أقوى رجالات الدولة الكرام
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-37
12 - said الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:53
أخنوش رجل كفئ وعملي بين عن كفاءته في مجال الفلاحة حيث أصبح إشعاعها يمتد إلى دول العالم والمواطن العادي يمكنه أن يحس بذلك ومن الواجب أن نعترف له بذلك
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-35
13 - hana الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:53
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
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-38
14 - كبور الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:53
السلام، سمحولي وقيلة دخلت غلط انا كنقلب على الشعيبية الي شافها يكلمها ليا.
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12
15 - simo الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:53
شكر خاص لي وزارة الفلاحة بفضل مجهوداتها الحمد الله كلشي متوفر تحياتى لك سيد الوزير على هذا العمل الجبار
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-31
16 - siliaadnan الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:53
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
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-30
17 - كريم الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:55
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
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-27
18 - نور الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:56
كنرحبو بالسوق النموذجي واخا خاصنا التفكير النموذجي هو الاول باش نزيدو لقدام
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11
19 - وجدي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:58
إلى رقم 2 morid. هذا ما كنت أود قوله.ليست صدفة.إنها حملة انتخابية تشبه حملة الزرقلاف.والفاهم يفهم.كفى من هذه الأمور السخيفة
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23
20 - انا الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:00
إلى تعليق morid
فعلا في اي تقرير يدكر هذا الحزب تجد تعليقات متتالية بأسماء وهمية تمجد و تعدد انجازات هذا الحزب الوهمية، لكن ما يضحكني ان كلها تجد تقييم سلبي بالاحمر، لا يجيدون حتى التطبيل.
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27
21 - person الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:09
و مازال زايد فيه هذا هو سبب عيد الاضحى ، و ارتفاع المهول للاصابات و مازال ما بغا يحشم ،حسبية الله و نعم الوكيل
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11
22 - احمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:10
مخطط الاخضر نعمة كبيرة للفلاحة المغربية ولها الفضل لما الات اليه الان رغم الاكراهات المناخية لاكن بفعل هاد المخطط الوضع في تحسن
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-17
23 - لبيع سلعته الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:14
بالطبع يفتتح الأماكن فين غادي يبيع سلعتو ، في نظركم من المستفيد من 99% من المشاريع في البلد ؟ اليس الوزراء و أغنياء البلد راه ماشي الفقير مسكين لي غادي يطلع ب 50 درهم في اليوم بعد ماخدم 12 ساعة مسكين
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12
24 - مهدي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:33
السبب الرئيسي في تفشي كورونا هو هذا الرجل لي كيحلم يكون رئيس حكومة
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7
25 - باصطوف الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:38
الحملة الانتخابية بدأت وجدو راسكم المغاربة فا اخنوش قادم برغبة منكم اوا عنوة. المهم هداك هو مرشح المخزن والي راضي عليه المخزن راه غادي يتصدر
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5
26 - Elbouhali الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:49
سبحان الله العظيم لصقتوها في العيد هو السباب وباز بدون تعليق
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