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حصيلةُ "كورونا" تواصل الارتفاع بمليلية المحتلة

حصيلةُ "كورونا" تواصل الارتفاع بمليلية المحتلة
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 05:41

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمدينة مليلية المحتلّة، إلى 655 حالة، بعد رصد 15 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويتابع العلاجَ، حاليا، ما مجموعه 413 مصابا؛ من بينهم 14 من المرضى يرقدون بمستشفى "كومركال" في المدينة ذاتها، و4 في وحدة العناية المركزة.

وتماثل للشفاء من فيروس "كوفيد-19"، إلى حدّ الآن، 238 مريضا؛ فيما توفيت 4 حالات كلها كانت تعاني من أمراض مزمنة.

يُذكر أن السلطات الصحية بثغر مليلية أجرت، منذ بداية انتشار الوباء، 10578 اختبارا تشخيصيا و11898 اختبارا سريعا للكشف عن فيروس كورونا.

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