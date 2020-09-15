جهة الشرق تحصي 79 إصابة بفيروس كورونا

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت جهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1846 حالة.

وسجّلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 46 حالة، وإقليم تاوريرت 13 حالة، وإقليما الناظور وفكيك 6 حالات، فيما سجّل إقليم بركان 5 حالات، وأقاليم جرادة والدريوش وجرسيف حالة واحدة في كل إقليم.

وارتفعت حصيلة الشفاء من الفيروس إلى 1340 حالة بعد تعافي 34 مريضا، اليوم، في كل من وجدة والناظور وجرسيف.

وفي السياق ذاته، توفيت حالة واحدة بسبب فيروس "كوفيد-19" في الجهة ذاتها، لتصبح حصيلة الوفيات 38 حالة.