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كُتّاب وآراء
جهة بني ملال تحصي 143 إصابة جديدة بالفيروس
سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 143 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 40 حالة بإقليم خنيفرة، و39 حالة بإقليم خريبكة، و34 حالة بإقليم بني ملال، و25 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و5 حالات بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 4430 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، 131 حالة شفاء جديدة؛ منها 31 حالة بإقليم خنيفرة، و30 حالة بإقليم بني ملال، و27 حالة بإقليم خريبكة، و23 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و20 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 3368 حالة.
وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 5 حالات إضافية؛ اثنتان بكل من إقليم بني ملال وإقليم خنيفرة، وواحدة بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 59 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1002 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 95842 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الثلاثاء، 2121 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 90324 حالة في المغرب.