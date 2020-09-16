24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الزهراوي "رفيق أوعكي" .. فنان أمازيغي زاوج بين الموهبة والتواضع (5.00)

  2. تحدي رفع عدد أسرّة الإنعاش يواجه حكومة العثماني (5.00)

  3. قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة (5.00)

  4. مؤشر تكاثر فيروس كورونا يواصل الارتفاع ويبلغ 1.11 بالمغرب (5.00)

  5. الرميد يُمسك "العصا من الوسط" في النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | إحداث دائرة في مكونة وقيادة جديدة بإقليم تنغير

إحداث دائرة في مكونة وقيادة جديدة بإقليم تنغير

إحداث دائرة في مكونة وقيادة جديدة بإقليم تنغير
هسبريس من تنغير
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 09:55

تبعا للمرسوم المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة الذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، وافقت الحكومة على إحداث دائرة قلعة مكونة بإقليم تنغير، بالإضافة إلى إحداث قيادة أيت سدرات السهل.

وتشمل الدائرة الجديدة المحدثة، وفق المرسوم المذكور، قيادة سوق الخميس التي تضم جماعة أيت واسيف وجماعة سوق الخميس دادس، وقيادة أهل مكون التي تضم جماعة إغيل نمكون، والقيادة الجديدة المسماة أيت سدرات السهل التي تضم جماعتي أيت سدرات السهل الشرقية والغربية.

أما دائرة بومالن دادس فتدخل تحت نفوذها قيادات أيت سدرات الجبل وإكنيون وأمسمرير؛ فيما لم يطرأ أي تغيير بخصوص الدوائر الثلاث تنغير وأسول وألنيف، وفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

ويروم التقسيم الجديد، حسب مصدر من السلطة المحلية، خلق توازن بالوحدات الإدارية حتى يكون لكل مدينة بالإقليم دائرة أحوازها الخاصة بها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ترمي إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.