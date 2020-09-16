إحداث دائرة في مكونة وقيادة جديدة بإقليم تنغير

هسبريس من تنغير

تبعا للمرسوم المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة الذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، وافقت الحكومة على إحداث دائرة قلعة مكونة بإقليم تنغير، بالإضافة إلى إحداث قيادة أيت سدرات السهل.

وتشمل الدائرة الجديدة المحدثة، وفق المرسوم المذكور، قيادة سوق الخميس التي تضم جماعة أيت واسيف وجماعة سوق الخميس دادس، وقيادة أهل مكون التي تضم جماعة إغيل نمكون، والقيادة الجديدة المسماة أيت سدرات السهل التي تضم جماعتي أيت سدرات السهل الشرقية والغربية.

أما دائرة بومالن دادس فتدخل تحت نفوذها قيادات أيت سدرات الجبل وإكنيون وأمسمرير؛ فيما لم يطرأ أي تغيير بخصوص الدوائر الثلاث تنغير وأسول وألنيف، وفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

ويروم التقسيم الجديد، حسب مصدر من السلطة المحلية، خلق توازن بالوحدات الإدارية حتى يكون لكل مدينة بالإقليم دائرة أحوازها الخاصة بها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ترمي إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية.