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أرباب المقاهي والمطاعم يتبرعون بالدم في تزنيت

أرباب المقاهي والمطاعم يتبرعون بالدم في تزنيت
مصطفى البكار
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 04:17

تعزز مخزون بنك الدم بمستشفى تزنيت بكمية مهمة من الأكياس بعد حملة التبرع التي نظمها، الثلاثاء، الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.

وشارك في هذه العملية التطوعية 76 متبرعا، من بينهم مهنيون بالقطاع وعدة فعاليات بالمدينة، تحت إشراف 13 إطارا طبيا وتمريضيا من المركز الاستشفائي الحسن الأول.

عبد الخالق بنمومن، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بتزنيت، قال في تصريح لهسبريس إن "هذه البادرة المنظمة بتنسيق مع شركاء اقتصاديين تأتي من أجل المساهمة في سد الخصاص الذي يعرفه بنك الدم".

وأضاف أن جمعيته "دأبت منذ بداية الجائحة على تنظيم عدة مبادرات من شأنها التخفيف على الأسر من حدة الوضعية الاجتماعية التي تعرفها مجموعة من الأسر بالمنطقة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى انخراطها الفعال في عملية التحسيس بخطورة الوباء في أوساط المهنيين عبر تنظيم حملات توعوية وأخرى لتوزيع الكمامات الواقية".

ودعا بنمومن أرباب ومستخدمي قطاع المقاهي بالمغرب إلى المشاركة المكثفة في حملات التبرع بالدم المنظمة بمختلف مدن المملكة قصد تجاوز النقص الحاد الذي تعرفه هذه المادة الحيوية، والمساهمة، كل من موقعه، في تخفيف الأضرار الناجمة عن الظرفية الحالية التي تعرفها البلاد.

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