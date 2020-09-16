24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:41
|07:08
|13:27
|16:53
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فيصل فجر ينضم رسميا إلى مغاربة الدوري التركي
- مقاطعات البيضاء تكثف من حملات تعقيم الإدارات
- أمن فاس يتصدى لترويج الشيشة في المقاهي
- الزهراوي "رفيق أوعكي" .. فنان أمازيغي زاوج بين الموهبة والتواضع
- قانون محاربة العنف ضد المغربيات يُتمُّ سنتين دون إرضاء الجمعيات
السلطات تحاصر بؤر "كوفيد -19" بمصانع النسيج في الدار البيضاء (5.00)
حماية الطّفولة من "الذّئاب البشرية" تطرح مسؤولية الدولة والأسرة (5.00)
- "موظّفو التّربية" يفاجئون أمزازي بإضراب وطني للمطالبة بالترقية - (142)
- الكحل: الاستراتيجية التركية الإيرانية تفكّك المجتمعات وتنهب الثروات - (110)
- عصيد وإعدام المغتصبين - (108)
- هل تبدد جريمة "اغتصاب عدنان" خوف المغاربة من التربية الجنسية؟ - (96)
- الفنان أنور الجندي يسلم الروح إلى بارئها الثلاثاء - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أرباب المقاهي والمطاعم يتبرعون بالدم في تزنيت
تعزز مخزون بنك الدم بمستشفى تزنيت بكمية مهمة من الأكياس بعد حملة التبرع التي نظمها، الثلاثاء، الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وشارك في هذه العملية التطوعية 76 متبرعا، من بينهم مهنيون بالقطاع وعدة فعاليات بالمدينة، تحت إشراف 13 إطارا طبيا وتمريضيا من المركز الاستشفائي الحسن الأول.
عبد الخالق بنمومن، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بتزنيت، قال في تصريح لهسبريس إن "هذه البادرة المنظمة بتنسيق مع شركاء اقتصاديين تأتي من أجل المساهمة في سد الخصاص الذي يعرفه بنك الدم".
وأضاف أن جمعيته "دأبت منذ بداية الجائحة على تنظيم عدة مبادرات من شأنها التخفيف على الأسر من حدة الوضعية الاجتماعية التي تعرفها مجموعة من الأسر بالمنطقة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى انخراطها الفعال في عملية التحسيس بخطورة الوباء في أوساط المهنيين عبر تنظيم حملات توعوية وأخرى لتوزيع الكمامات الواقية".
ودعا بنمومن أرباب ومستخدمي قطاع المقاهي بالمغرب إلى المشاركة المكثفة في حملات التبرع بالدم المنظمة بمختلف مدن المملكة قصد تجاوز النقص الحاد الذي تعرفه هذه المادة الحيوية، والمساهمة، كل من موقعه، في تخفيف الأضرار الناجمة عن الظرفية الحالية التي تعرفها البلاد.