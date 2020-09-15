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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الأخيرة، إلى 5118 حالة، بعد رصد 108 إصابات جديدة.
وتوزعت الإصابات الجديدة المسجلة في الفترة المذكورة على إقليم تنغير بـ53 حالة، وإقليم الرشيدية بـ20 حالة، وإقليم ورزازات بـ14 حالة، وإقليم ميدلت بـ14 حالة، وإقليم زاكورة بـ7 حالات.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء بعموم الجهة 3485 حالة منذ بداية تفشي الفيروس، وذلك بعد تسجيل 238 حالة شفاء إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 88 حالة بإقليم ميدلت، و68 حالة بإقليم الرشيدية، و44 حالة بإقليم ورزازات، و34 حالة بإقليم زاكورة، و4 حالات بإقليم تنغير.
وأشارت المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت إلى أن 1513 مصابا ومصابة بـ"كوفيد-19" يتلقون العلاج إلى حدود الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، فيما بلغ مجموع الوفيات بالجهة 120 حالة، بعد تسجيل وفاة واحدة بإقليم ورزازات.