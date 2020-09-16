أكاديمية كلميم تقف على احترام تدابير "كوفيد-19"

رشيد بيجيكن

انطلقت، الثلاثاء، أشغال اللجان المشكلة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون التي تشتغل على عملية مواكبة سير الدخول المدرسي الجديد؛ إذ تسعى الأكاديمية، من وراء تنظيم هذه الزيارات، لتقديم الدعم والمساندة لأطر الإدارة التربوية ورصد الواقع والإكراهات المطروحة، وكذا اقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها.

وأبرز مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، في كلمته التوجيهية خلال ترؤسه اجتماعا مع رؤساء المصالح بحضور كل من رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية ورئيسة الوحدة الجهوية للافتحاص بالأكاديمية، (أبرز) أهمية هذه المحطة التي تروم "تفقد مجريات الدخول المدرسي بعموم المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومؤسسات التعليم الأولي المرخص لها، ومعاينة مدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية المتضمنة في البروتوكول الصحي الصارم، وفي توجيهات الوزارة الوصية".

وستتوج الزيارات الميدانية التي تتواصل وفق برنامج دقيق ومحدد سلفا بتنسيق مع المديريات الإقليمية، بتعبئة استمارات سيتم استثمارها من أجل تجويد كافة العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي وضمان الانطلاقة الفعلية للدراسية وفق الأنماط المعتمدة، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي تعرفها كل منطقة على حدة، بالشكل الذي يضمن سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وكافة مكونات المجتمع المدرسي.