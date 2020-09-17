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المجلس العلمي ينخرط في مكافحة الجائحة بخنيفرة

المجلس العلمي ينخرط في مكافحة الجائحة بخنيفرة
هسبريس من خنيفرة
الخميس 17 شتنبر 2020 - 02:35

يُنظم المجلس العلمي بخنيفرة، بتنسيق مع عمالة الإقليم، ابتداء من الأربعاء 16 شتنبر الجاري إلى غاية الثلاثاء 22 من الشهر نفسه، حملة تحسيسية بخطورة جائحة كورونا بمختلف مراكز الإقليم.

وتهدف الحملة، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، "إلى أن يُحقق المجلس العلمي رسالته التوعوية التي تجعل الدين المحرك الأساس لسلوك المؤمن وأفعاله، ذلك أن الالتزام بالتدابير الوقائية عبادة وطاعة ومخالفتها إثم ومعصية".

كما تروم الحملة التحسيسية "تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب، والذي يدعو فيه جلالته إلى التعبئة لمحاربة وباء فيروس كورونا". وتأتي هذه المبادرة، التي يجري تنظيمها تحت شعار "يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم"، إيمانا من مؤسسة المجلس العلمي بثقافة التعاون والتعاضد في مواجهة التحديات، تجسيدا لقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى"، الآية 71 من سورة النساء.

وستتم دعوة المواطنين على امتداد أسبوع إلى الحرص على اتخاذ المزيد من الاحتياطات بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد وتطبيق إجراءات النظافة، مع التضرع إلى الله بالدعاء لرفع البلاء.

يُشار إلى أن سلطات خنيفرة سبق أن قامت، بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، بحملات توعوية مهمة شملت المدينة، فضلا عن باقي المراكز والقرى التابعة للإقليم؛ وذلك من أجل التحسيس بخطورة الوباء الذي عرف انتشارا ملحوظا تزامنا وعيد الأضحى.

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