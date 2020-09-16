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المقاهي تلتمس تمديد مواقيت الاشتغال في بني ملال

المقاهي تلتمس تمديد مواقيت الاشتغال في بني ملال
حميد رزقي من بني ملال
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:15

طالب ممثلو أرباب المقاهي والمطاعم ببني ملال خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، بتمديد توقيت فتح محالّتهم إلى حدود العاشرة ليلا، معتبرين توقيت الثامنة الذي قررته السلطات المحلية غير مناسب لهم، ويُسهم في تفاقم أزمتهم الناتجة عن جائحة كورونا.

وأوضحت مراسلة موجهة من لدن ممثلي أرباب المقاهي والمطاعم ببني ملال، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الفترة ما بين الثانية زوالا والثامنة مساء تعتبر فترة ركود، ما يجعل المهنيين مضطرين إلى توفير فريق عمل إضافي بدل فريق واحد بالنسبة للتوقيت السابق، الأمر الذي يتسبب في تكاليف إضافية.

والتمس أرباب المقاهي من الوالي توحيد التوقيت بين جميع مقاهي الجهة، والإعفاء من جميع الجبايات الموسمية والسنوية لسنة 2020، مع إيجاد حلول ناجعة بين الكاري والمكتري، لأن الوضعية وصلت في بعض الحالات إلى ردهات المحاكم بسبب تفاقم الأزمة.

ومما جاء في المراسلة أيضا أن "التوقيت الحالي لا يساعد على تأدية كل التكاليف، بما فيها الكراء والكهرباء والماء والضرائب، بقدر ما يزيد من ثقلها".

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