موظف شرطة يشهر سلاحه لإيقاف جانح بالعرائش‎

أيوب صدور

أشهر موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله، في تدخل أمني لتوقيف شخص في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الموقوف، الذي يبلغ من العمر 33 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة، ضبطته دورية للأمن في حالة سكر متقدمة متلبسا بتعريض شخص لمحاولة السرقة باستعمال السلاح الأبيض بحي الوفاء بمدينة العرائش.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الجاني أبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض؛ وهو ما اضطر موظف الشرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف الشخص المعني وحجز السكين المستخدم في الاعتداء.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.