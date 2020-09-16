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كُتّاب وآراء
169 حالة شفاء من الفيروس بجهة بني ملال
سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 18 حالة بإقليم بني ملال، و5 حالات بإقليم خريبكة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 4453 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 169 حالة شفاء جديدة؛ منها 58 حالة بإقليم بني ملال، و28 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و14 حالة بإقليم أزيلال، و26 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 43 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 3537 حالة.
وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين؛ واحدة بإقليم خنيفرة والأخرى بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 61 وفاة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 854 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 95917 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الأربعاء، 1692 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 92016 حالة في المغرب.