24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:41
|07:08
|13:27
|16:53
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الزهراوي "رفيق أوعكي" .. فنان أمازيغي زاوج بين الموهبة والتواضع
- حتى لا نقرأ التاريخ بعيونهم
- العدسات اللاصقة أم العدوى البكتيرية .. ما هي أسباب حرقان العين؟
- خبراء يوصون بالحفاظ على مرونة الجسم مع التقدم في العمر
- لماذا قد يستمر "الطب عن بعد" حتى في زمن ما بعد "كورونا"؟
المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني (5.00)
قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة (5.00)
منظمة دولية تبسط توصيات لتقوية تمويل المنظومة المغربية للصحّة (5.00)
- الرميد يُمسك "العصا من الوسط" في النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام - (147)
- الخياري: محاربة "البيدوفيليا" لا تتمّ بإقرار الإعدام والإخصاء الكيميائي - (89)
- قضيّة مقتل الطفل عدنان تضعُ المغرب أمام اختبار حقوقي عسير - (86)
- مغاربة يرفضون "الإغلاق" بالتمرد على إجراءات الوقاية من كورونا - (67)
- صيادلة المملكة يرغبون في تلقيح المغاربة ضد الأنفلونزا الموسمية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جهة الشرق تسجل 102 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجّلت جهة الشرق أعلى حصيلة يومية لحالات فيروس كورونا المستجد، بعد رصد 102 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1950 حالة.
وحسب معطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 65 حالة، يليها إقليم جرادة الذي سجل 12 حالة، فيما سجّل إقليما الناظور وبركان 7 حالات، وإقليم جرسيف 4 حالات، وإقليم الدريوش 3 حالات، وأخيرا إقليم فكيك حالة واحدة.
وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 1376 حالة، بعد التأكد من شفاء 36 مريضا من الفيروس التاجي في كل من وجدة والناظور وجرسيف وبركان.
وفي السياق ذاته، توفي شخصان بسبب فيروس "كوفيد-19" في الجهة ذاتها، لتصبح حصيلة الوفيات منذ بداية انتشار الوباء 40 حالة.