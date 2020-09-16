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جهة الشرق تسجل 102 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جهة الشرق تسجل 102 إصابة جديدة بـ"كورونا"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:20

سجّلت جهة الشرق أعلى حصيلة يومية لحالات فيروس كورونا المستجد، بعد رصد 102 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1950 حالة.

وحسب معطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 65 حالة، يليها إقليم جرادة الذي سجل 12 حالة، فيما سجّل إقليما الناظور وبركان 7 حالات، وإقليم جرسيف 4 حالات، وإقليم الدريوش 3 حالات، وأخيرا إقليم فكيك حالة واحدة.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 1376 حالة، بعد التأكد من شفاء 36 مريضا من الفيروس التاجي في كل من وجدة والناظور وجرسيف وبركان.

وفي السياق ذاته، توفي شخصان بسبب فيروس "كوفيد-19" في الجهة ذاتها، لتصبح حصيلة الوفيات منذ بداية انتشار الوباء 40 حالة.

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1 - وجدي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 22:23
الحالة الوبائية بالجهة الشرقية وخصوصا وجدة أصبحت مقلقة جدا.والناس غير مبالية تماما.لا كمامات ولا تعقيم ولا تباعد في الأسواق والمقاهي والشوارع الكبرى.حذاري ثم حذاري.تسجيل 70 حالة يوميا أمر جد خطير
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