جهة طنجة تحصي 113 حالة جديدة بـ"كوفيد-19"

أيوب صدور من تطوان

أحصت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 113 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 11419 إصابة.

وفي حصيلتها اليومية، أفادت المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، بأن الحالات المعلنة الجديدة توزعت على إقليم طنجة أصيلة بـ39 إصابة، ثم 23 بتطوان و21 بالحسيمة و12 بإقليم العرائش، علاوة على تسجيل 10 حالات بعمالة المضيق الفنيدق و7 إصابات بوزان وإصابة واحدة بشفشاون.

وبخصوص حالات التعافي، أُعلن شفاء 70 مريضا مصابا بـ"كوفيد-19" خلال الفترة المذكورة، يتوزعون على طنجة بـ28 متعافيا، وتطوان بـ30 متعافيا، علاوة على تسجيل شفاء 9 أشخاص بالحسيمة و3 متعافين بالمضيق الفنيدق، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10436 حالة.

وتبعا لآخر تحديث للمعطيات الرسمية، فإن الفيروس فتك بحياة شخصين بمدينتي طنجة وتطوان، ليصل إجمالي الوفيات إلى 282 بمعدل الإماتة بالجهة ذاتها 2.5 في المائة، في وقت بلغت نسبة التعافي 91 في المائة؛ وهو ما يعني أن 701 مصاب يوجدون قيد العلاج بمختلف مراكز العزل والتكفل بجهة الشمال.