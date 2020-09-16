تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

محمد ايت حساين من تنغير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت إلى 5297 حالة، بعد تسجيل 179 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجل إقليم الرشيدية 76 إصابة جديدة، وإقليم ميدلت 48 إصابة، وإقليم زاكورة 22 إصابة، وإقليم تنغير 21 إصابة، وإقليم ورزازات 14 إصابة، وفق المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت.

ووفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية بجهة درعة تافيلالت دائما، سجلت 132 حالة شفاء إضافية خلال الفترة المذكورة، منها 90 حالة بإقليم الرشيدية، و24 حالة بإقليم زاكورة، و18 حالة بإقليم ورزازات.

وسجلت جهة درعة تافيلالت خلال الفترة نفسها 6 وفيات جديدة؛ 3 وفيات بإقليم الرشيدية وحالتان بإقليم ورزازات وحالة واحدة بإقليم ميدلت، لترفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 126 بعموم الجهة منذ بداية تفشي الفيروس.

وبخصوص الحالات الموجودة قيد العلاج، أشارت معطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحة إلى وجود 1554 حالة تحت التكفل الطبي بعموم الجهة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ما مجموعه 70309 حالات.