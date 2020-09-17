الوباء يغلق قيسارية المجوهرات في عاصمة الفضة

مصطفى البكار من تزنيت

قررت السلطة المحلية بمدينة تزنيت، الأربعاء، إغلاق قيسارية المجوهرات الكائنة بساحة المشور وسط المدينة، مباشرة بعد ظهور إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف تجار القيسارية.

وأورد مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الإغلاق ينتظر أن يستمر مدة 48 ساعة قابلة للتمديد، بهدف حصر جميع الحالات المخالطة وإخضاعها للتحاليل المخبربة تفاديا لتفشي الفيروس التاجي في أوساط عشرات المهنيين، وبالتالي تحول القيسارية إلى بؤرة سوداء في عاصمة الفضة.

يذكر أن مدينة تيزنيت سجلت 10 إصابات مؤكدة يوم الأربعاء، من بينها ثماني حالات بسوق المجوهرات، ليصل بذلك العدد التراكمي للمصابين بـ"كوفيد-19" منذ بداية تفشي الوباء إلى 134 شخصا، من بينهم حالتا وفاة و88 حالة تماثلت للشفاء.