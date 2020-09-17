24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:09
|13:27
|16:52
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العثماني يلاقي أحزابا ويتفادى "السطو" على اختصاصات الداخلية
- أمن سلا يوقف متورطين في تزوير وصفات طبية
- مدريد تمدد "غلق" الحدود وتؤزّم وضع العالقين في سبتة ومليلية
- زخات رعدية قوية تهم عددا من مناطق المملكة
- هل انتهى عصر زيادة الطلب على النفط أمام "كورونا" وتغير المناخ؟
"التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة (5.00)
أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)
- قضية "الحاج ثابت" .. هكذا أعْدمَ الرّأي العام أشهر "كوميسير" بالمغرب - (83)
- تمويل أوروبي يدعم منظومة الفلاحة في المغرب بـ2 مليار درهم - (76)
- هل دخل المغرب إلى مرحلة "الخطر" في مواجهة فيروس "كورونا"؟ - (66)
- "التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة - (65)
- رصيف الصحافة: نزلاء سجن طنجة يستقبلون قاتل عدنان بالصراخ - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوباء يغلق قيسارية المجوهرات في عاصمة الفضة
قررت السلطة المحلية بمدينة تزنيت، الأربعاء، إغلاق قيسارية المجوهرات الكائنة بساحة المشور وسط المدينة، مباشرة بعد ظهور إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف تجار القيسارية.
وأورد مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الإغلاق ينتظر أن يستمر مدة 48 ساعة قابلة للتمديد، بهدف حصر جميع الحالات المخالطة وإخضاعها للتحاليل المخبربة تفاديا لتفشي الفيروس التاجي في أوساط عشرات المهنيين، وبالتالي تحول القيسارية إلى بؤرة سوداء في عاصمة الفضة.
يذكر أن مدينة تيزنيت سجلت 10 إصابات مؤكدة يوم الأربعاء، من بينها ثماني حالات بسوق المجوهرات، ليصل بذلك العدد التراكمي للمصابين بـ"كوفيد-19" منذ بداية تفشي الوباء إلى 134 شخصا، من بينهم حالتا وفاة و88 حالة تماثلت للشفاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كل الجزارين الذين رأيتهم لا يضعون الكمامة و لا يغسلون ايديهم و هذا خطر كبير اضافة الى التجار و المقاهي فلماذا التراخي معهم؟ يكفي غلق بعض المحلات ليلتزم الجميع.