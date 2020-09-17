وفيات "كورونا" تبلغ 11 حالة بجهة كلميم وادنون

مصطفى البكار من تزنيت

أنهت مضاعفات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، حياة أربعينية كانت تخضع للعلاج بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة كلميم.

ورفعت الحالة الجديدة حصيلة الوفيات المسجلة بجهة كلميم وادنون جراء "كوفيد-19" إلى 11 وفاة؛ 7 حالات بطانطان و4 حالات في إقليم كلميم، بينما مازالت نسبة الإماتة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد مستقرة في الصفر بإقليمي آسا الزاك وسيدي إفني.