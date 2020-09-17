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وفيات "كورونا" تبلغ 11 حالة بجهة كلميم وادنون
الخميس 17 شتنبر 2020 - 04:15
أنهت مضاعفات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، حياة أربعينية كانت تخضع للعلاج بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة كلميم.
ورفعت الحالة الجديدة حصيلة الوفيات المسجلة بجهة كلميم وادنون جراء "كوفيد-19" إلى 11 وفاة؛ 7 حالات بطانطان و4 حالات في إقليم كلميم، بينما مازالت نسبة الإماتة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد مستقرة في الصفر بإقليمي آسا الزاك وسيدي إفني.