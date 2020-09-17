"كورونا" يُغلق ثانوية ابن الخطيب بمدينة الحاجب

رشيد الكويرتي من فاس

قررت لجنة اليقظة الإقليمية بالحاجب إغلاق الثانوية التأهيلية ابن الخطيب بمدينة الحاجب، عقب رصد حالتين إيجابيتين في صفوف مخالطين لإطار إداري مصاب بـ"كوفيد-19".

ووفقا لما أوردته المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالحاجب، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، تقرر إغلاق المؤسسة التعليمية المذكورة لمدة 14 يوما انطلاق من يوم الخميس، حرصا على صحة وسلامة الأطر الإدارية والتربوية والتلميذات والتلاميذ وكل مرتفقي المؤسسة.

وأبرز المصدر ذاته أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد التواصل والتنسيق بين مختلف أطراف لجنة اليقظة الإقليمية تحت إشراف عامل الإقليم، وبتشاور متواصل مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، مشيرا إلى أن تعليق الدراسة بالمؤسسة يأتي عملا بمقتضيات المذكرة الوزارية 20/46 الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2020 في شأن مسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي.

وضمانا لتحقيق الاستمرارية البيداغوجية وما تقتضيه من حرص على حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس وفق الأنماط المتضمنة في المذكرة الوزارية 20/39 بتاريخ 28 غشت 2020 في شأن تنظيم الموسم الدراسي 2020 ـ 2021 في ظل جائحة "كوفيد-19"، تضيف مديرية الحاجب، فقد تقرر اعتماد نمط التعليم عن بعد خلال الفترة المذكورة لفائدة تلاميذ هذه المؤسسة عبر الوسائط التربوية الإعلامية والرقمية المخصصة لهذا الغرض.